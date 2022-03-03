https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776379032.html

США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов

США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов - РИА Новости, 04.03.2022

США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов

США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, сообщил Белый дом. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-03T22:18

2022-03-03T22:18

2022-03-04T01:08

экономика

санкции в отношении россии

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей, сообщил Белый дом.В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под санкции попали также ближайшие родственники фигурантов списка.США в связи с событиями на Украине в четверг вводят визовые ограничения в отношении 19 российских бизнесменов, а также 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц, говорится в заявлении Белого дома."Сегодня госдепартамент объявит о новой политике визовых ограничений, что подразумевает рестрикции в выдаче виз определенным российским олигархам, членам их семей и их близким соратникам. Известно, что эти олигархи направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России", - следует из заявления.Отмечается, что "в качестве первого шага в рамках новой политики" США вводят визовые ограничения против 19 бизнесменов РФ, а также еще 47 человек, включая их родственников.США ввели санкции против российских юридических лиц "за распространение дезинформации", сообщил Белый дом."Полные блокирующие санкции против связанных с дезинформацией целей: Минфин определит семь российских юрлиц", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.В список попали: Стратегический фонд культуры и "связанные с ним "Одна Родня", "Ритм Евразии" и журнал "Камертон"; "Южный Фронт"; "ИнфоРос", "Новый восточный взгляд"; "Восточное обозрение", "Геополитику" и United World International, говорится в сообщении.Кроме того, 26 русских и украинцев попали в санкционный список за роль в этих организациях. Как указывает Белый дом, США считают, что организации из списка "продвигают ложные идеи в поддержку стратегических целей России и ложно оправдывают действия Кремля".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776343575.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776375720.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, санкции в отношении россии, сша, россия