https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776377280.html

Британия запретила въезд Усманову и Шувалову

Британия запретила въезд Усманову и Шувалову - РИА Новости, 03.03.2022

Британия запретила въезд Усманову и Шувалову

Великобритания ввела санкции против миллионера Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова из-за военной операции России на Украине,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:07

2022-03-03T22:07

2022-03-03T23:11

в мире

экономика

алишер усманов

великобритания

россия

игорь шувалов

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ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против миллионера Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова из-за военной операции России на Украине, говорится в сообщении МИД Британии."Сегодня правительство Великобритании объявило о полной заморозке активов и запрете на въезд в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух российских олигархов со значимым интересом в Великобритании и близкими связями с Кремлем", - говорится в сообщении.Отмечается, что общие активы двух бизнесменов составляют 19 миллиардов долларов, санкции вступают в силу немедленно. Сообщается, что у Усманова значительные интересы в английских футбольных клубах "Арсенал" и "Эвертон", у него есть особняк в Лондоне стоимостью 48 миллионов фунтов и недвижимость в графстве Суррей.По данным британских властей, у Шувалова в центре Лондона есть две роскошные квартиры стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что глава МИД Великобритании создаст на следующей неделе специальную рабочую группу "по олигархам", в которую войдут представители различных министерств, и будут координировать работу по введению санкций в отношении олигархов.В настоящее время в британском санкционном списке находятся более 500 физических и юридических лиц.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, алишер усманов, великобритания, россия, игорь шувалов