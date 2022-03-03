22:07 03.03.2022 (обновлено: 23:11 03.03.2022)
Британия запретила въезд Усманову и Шувалову
МИД Британии запретил въезд Усманову и Шувалову и заморозил их активы
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
ЛОНДОН, 3 мар – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против миллионера Алишера Усманова и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова из-за военной операции России на Украине, говорится в сообщении МИД Британии.
"Сегодня правительство Великобритании объявило о полной заморозке активов и запрете на въезд в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух российских олигархов со значимым интересом в Великобритании и близкими связями с Кремлем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общие активы двух бизнесменов составляют 19 миллиардов долларов, санкции вступают в силу немедленно. Сообщается, что у Усманова значительные интересы в английских футбольных клубах "Арсенал" и "Эвертон", у него есть особняк в Лондоне стоимостью 48 миллионов фунтов и недвижимость в графстве Суррей.
По данным британских властей, у Шувалова в центре Лондона есть две роскошные квартиры стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что глава МИД Великобритании создаст на следующей неделе специальную рабочую группу "по олигархам", в которую войдут представители различных министерств, и будут координировать работу по введению санкций в отношении олигархов.
В настоящее время в британском санкционном списке находятся более 500 физических и юридических лиц.
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