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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776375720.html
Европа понесет ущерб от своих же санкций, заявил американский политолог
Европа понесет ущерб от своих же санкций, заявил американский политолог - РИА Новости, 03.03.2022
Европа понесет ущерб от своих же санкций, заявил американский политолог
Экономика Европы понесет серьезный ущерб из-за санкций в отношении России, поскольку страны региона в течение нескольких десятилетий наращивали торговые... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:10
2022-03-03T22:10
россия
сша
евросоюз
нато
экономика
в мире
франция
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Экономика Европы понесет серьезный ущерб из-за санкций в отношении России, поскольку страны региона в течение нескольких десятилетий наращивали торговые контакты со своим восточным соседом, заявил РИА Новости почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап.Евросоюз наряду с США и Канадой ранее ввел несколько пакетов санкций против России из-за событий на Украине. При этом в руководстве ЕС заявили ранее, что понимают негативные последствия этих рестрикции не только для России, но и для стран сообщества."Европа сильно пострадает от санкций из-за трех десятилетий ее ориентированной на восточные страны торговой политики, в результате которой возросла ее взаимозависимость с Россией и Китаем, что сделало Европу уязвимой для введенных США санкций. Вот почему европейцы, особенно Франция и Германия, сдержанно относятся ко всему бряцанью оружием со стороны США и НАТО", - прокомментировал Гросскап.По мнению американского политолога, отдельные члены мирового сообщества сейчас "настолько взаимозависимы, что экономические санкции наверняка повлекут за собой много "сопутствующего" ущерба, тем более, что этот "конфликт" сплотил так много стран против России"."США из-за пандемии COVID-19 уже приходится сталкиваться с нехваткой продуктов, проблемами в логистике, инфляцией, которая, вероятно, на которой отчасти будет сказываться продолжение данного кризиса", - добавил аналитик.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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россия, сша, евросоюз, нато, экономика, в мире, франция, санкции в отношении россии, санкции
22:10 03.03.2022
 
Европа понесет ущерб от своих же санкций, заявил американский политолог

Американский политолог Бо Гросскап: Европа понесет ущерб от своих же санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Экономика Европы понесет серьезный ущерб из-за санкций в отношении России, поскольку страны региона в течение нескольких десятилетий наращивали торговые контакты со своим восточным соседом, заявил РИА Новости почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап.
Евросоюз наряду с США и Канадой ранее ввел несколько пакетов санкций против России из-за событий на Украине. При этом в руководстве ЕС заявили ранее, что понимают негативные последствия этих рестрикции не только для России, но и для стран сообщества.
"Европа сильно пострадает от санкций из-за трех десятилетий ее ориентированной на восточные страны торговой политики, в результате которой возросла ее взаимозависимость с Россией и Китаем, что сделало Европу уязвимой для введенных США санкций. Вот почему европейцы, особенно Франция и Германия, сдержанно относятся ко всему бряцанью оружием со стороны США и НАТО", - прокомментировал Гросскап.
По мнению американского политолога, отдельные члены мирового сообщества сейчас "настолько взаимозависимы, что экономические санкции наверняка повлекут за собой много "сопутствующего" ущерба, тем более, что этот "конфликт" сплотил так много стран против России".
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"США из-за пандемии COVID-19 уже приходится сталкиваться с нехваткой продуктов, проблемами в логистике, инфляцией, которая, вероятно, на которой отчасти будет сказываться продолжение данного кризиса", - добавил аналитик.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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