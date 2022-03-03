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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776341103.html
Франция собирается ужесточить санкции против России, сообщили СМИ
Франция собирается ужесточить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2022
Франция собирается ужесточить санкции против России, сообщили СМИ
Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:58
2022-03-03T19:34
россия
франция
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
санкции
санкции в отношении россии
донбасс
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца."Мы еще должны оценить те (санкции), которые мы уже ввели, и мы собираемся их дополнить", - сказали в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Собеседник в Елисейском дворце отметил, что Путин во время разговора с Макроном не обсуждал санкции "и при этом он не упоминал о каких-либо ответных мерах". "Мы ожидаем ответных мер", - добавил он.В четверг состоялся новый телефонный разговор Макрона и Путина, он продлился полтора часа. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, РФ продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований. При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, призвал Макрона подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины, а также дал "аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева".Как сообщило ранее агентство Франс Пресс, президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине "худшее еще впереди".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776339625.html
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россия, франция, в мире, владимир путин, эммануэль макрон, санкции, санкции в отношении россии, донбасс, украина
18:58 03.03.2022 (обновлено: 19:34 03.03.2022)
 
Франция собирается ужесточить санкции против России, сообщили СМИ

Politico: Франция собирается ужесточить санкции против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
"Мы еще должны оценить те (санкции), которые мы уже ввели, и мы собираемся их дополнить", - сказали в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:54
СМИ: Байден введет санкции против российских "олигархов" и их семей
Собеседник в Елисейском дворце отметил, что Путин во время разговора с Макроном не обсуждал санкции "и при этом он не упоминал о каких-либо ответных мерах". "Мы ожидаем ответных мер", - добавил он.
В четверг состоялся новый телефонный разговор Макрона и Путина, он продлился полтора часа. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции РФ будут в любом случае выполнены, РФ продолжит бескомпромиссную борьбу с боевиками нацформирований. При этом российский лидер подчеркнул, что ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, призвал Макрона подключиться к усилиям по безопасной эвакуации иностранцев с Украины, а также дал "аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева".
Как сообщило ранее агентство Франс Пресс, президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине "худшее еще впереди".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:40
Правительство работает над новыми мерами по адаптации экономики к санкциям
 
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