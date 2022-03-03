https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776339625.html

СМИ: Байден введет санкции против российских "олигархов" и их семей

СМИ: Байден введет санкции против российских "олигархов" и их семей - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: Байден введет санкции против российских "олигархов" и их семей

Президент США Джо Байден в четверг собирается ввести санкции против ряда российских "олигархов" и их семей, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:54

2022-03-03T18:54

2022-03-03T19:25

санкции в отношении россии

в мире

сша

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг собирается ввести санкции против ряда российских "олигархов" и их семей, передает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники."Байден готов сегодня ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей", - говорится в сообщении агентства. По его данным, санкции будут соответствовать контрмерам ЕС, но будут "шире". Они будут включать запрет на поездки "олигархов" в США. Как отмечает "Блумберг", санкции, которые собирается ввести Байден, будут направлены на ограничение передачи активов между членами семьи подсанкционных лиц.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, сша, джо байден, россия