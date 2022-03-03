https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776324646.html

МИД Украины разработал перечень новых санкций против России

МИД Украины разработал перечень новых санкций против России - РИА Новости, 03.03.2022

МИД Украины разработал перечень новых санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерством подготовлен документ с перечнем новых санкций против России. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:01

2022-03-03T18:01

2022-03-03T18:13

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

украина

в мире

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дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министерством подготовлен документ с перечнем новых санкций против России."Мы не останавливаемся. Мы требуем новых санкций. МИД разработал документ, в котором перечислены новые санкции, которые нужно применить, чтобы закрыть все пробелы, чтобы создать дополнительное давление… Работаем со странами, через которые РФ пытается обойти санкции", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, украина, в мире, россия, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр