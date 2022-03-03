https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776293449.html
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России - РИА Новости, 03.03.2022
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России
Последствия санкций против России уже отчасти чувствуются в Германии, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек журналистам в Берлине. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:11
2022-03-03T16:11
2022-03-03T16:55
санкции в отношении россии
в мире
россия
германия
роберт хабек
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31193/81/311938131_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_5a21fe0b1f314a409593bfba67aac02b.jpg
БЕРЛИН, 3 мар – РИА Новости. Последствия санкций против России уже отчасти чувствуются в Германии, заявил глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек журналистам в Берлине."Для немецкой экономики, во всяком случае, последствия санкций и войны ясно предсказуемы и уже частично чувствуются. Это верно для ситуации, которая и без того остается напряженной", - сказал Хабек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/uscherb-1776132244.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31193/81/311938131_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_58dfef764bb0efc695225afe79265c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, германия, роберт хабек, украина, ситуация в днр и лнр
16:11 03.03.2022 (обновлено: 16:55 03.03.2022)
В Берлине заявили, что уже чувствуют последствия санкций против России
Глава Минэкономики ФРГ Хабек: последствия санкций против России уже ощущаются в Германии