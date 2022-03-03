Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776280360.html
СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов
СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов
Правительству Великобритании будет сложно ввести санкции против российских олигархов, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:25
2022-03-03T15:25
великобритания
в мире
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774994680_0:67:3109:1816_1920x0_80_0_0_60deb9595bca306c5f0aa2cf47ed1668.jpg
ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Правительству Великобритании будет сложно ввести санкции против российских олигархов, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.Глава британского МИД Лиз Трасс отмечала в начале недели, что Великобритания продолжит работать над санкционным списком "российских олигархов", сосредоточившись на их домах и яхтах.По данным издания, возбуждение процедур о санкциях против российских олигархов "может занять месяцы". "У нас есть проблемы как с правовой дееспособностью, так и правовыми возможностями расследования", - заявил источник, отметив, что "есть некоторые очень фундаментальные проблемы даже в определении их активов, не говоря уже о том, чтобы связать" этих олигархов с российскими властями."Мы говорим о неделях и месяцах", - отметил собеседник издания.Как указывает газета, МИД Британии и Национальное агентство по борьбе с преступностью не смогли доказать, что существуют "разумные основания" для назначения санкций против наиболее известных олигархов за их связи с руководством России. Юристы британского МИД также выразили обеспокоенность по поводу введения санкций против 351 члена Госдумы, предупредив, что это "слишком трудоемко".Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html
https://ria.ru/20220303/yakhta-1776226883.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774994680_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_3ae8c0b52bf1c4b056241ccd33408583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии
15:25 03.03.2022
 
СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов

Times: правительству Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкСамолет с флагом Великобритании
Самолет с флагом Великобритании
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Самолет с флагом Великобритании
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Правительству Великобритании будет сложно ввести санкции против российских олигархов, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
Глава британского МИД Лиз Трасс отмечала в начале недели, что Великобритания продолжит работать над санкционным списком "российских олигархов", сосредоточившись на их домах и яхтах.
По данным издания, возбуждение процедур о санкциях против российских олигархов "может занять месяцы". "У нас есть проблемы как с правовой дееспособностью, так и правовыми возможностями расследования", - заявил источник, отметив, что "есть некоторые очень фундаментальные проблемы даже в определении их активов, не говоря уже о том, чтобы связать" этих олигархов с российскими властями.
"Мы говорим о неделях и месяцах", - отметил собеседник издания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:44В мире
Лавров назвал санкции против России "налогом на независимость"
Как указывает газета, МИД Британии и Национальное агентство по борьбе с преступностью не смогли доказать, что существуют "разумные основания" для назначения санкций против наиболее известных олигархов за их связи с руководством России. Юристы британского МИД также выразили обеспокоенность по поводу введения санкций против 351 члена Госдумы, предупредив, что это "слишком трудоемко".
Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:47
Франция арестовала яхту, предположительно, российского олигарха
 
ВеликобританияВ миреРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала