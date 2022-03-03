https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776280360.html

СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов

СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: Британии будет сложно ввести санкции против российских олигархов

Правительству Великобритании будет сложно ввести санкции против российских олигархов, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:25

2022-03-03T15:25

великобритания

в мире

россия

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Правительству Великобритании будет сложно ввести санкции против российских олигархов, пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве.Глава британского МИД Лиз Трасс отмечала в начале недели, что Великобритания продолжит работать над санкционным списком "российских олигархов", сосредоточившись на их домах и яхтах.По данным издания, возбуждение процедур о санкциях против российских олигархов "может занять месяцы". "У нас есть проблемы как с правовой дееспособностью, так и правовыми возможностями расследования", - заявил источник, отметив, что "есть некоторые очень фундаментальные проблемы даже в определении их активов, не говоря уже о том, чтобы связать" этих олигархов с российскими властями."Мы говорим о неделях и месяцах", - отметил собеседник издания.Как указывает газета, МИД Британии и Национальное агентство по борьбе с преступностью не смогли доказать, что существуют "разумные основания" для назначения санкций против наиболее известных олигархов за их связи с руководством России. Юристы британского МИД также выразили обеспокоенность по поводу введения санкций против 351 члена Госдумы, предупредив, что это "слишком трудоемко".Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Ряд зарубежных компаний заявили о приостановке своего бизнеса в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в стране велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/lavrov-1776247309.html

https://ria.ru/20220303/yakhta-1776226883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии