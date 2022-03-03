В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой
Замглавы МИД Панкин заявил, что санкции Запада могут быть основаны на эмоциях и пропаганде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде.
Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта в комбинированном формате.
"Мы не могли представить, что наши западные партнеры в силу сложившейся ситуации поведут тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление России, исчерпание ее экономического потенциала, на превращение России в страну изгоя, тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно. Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональные, пропагандистские меры. И на фоне урегулирования ситуации, я надеюсь, вокруг Украины все может вернуться в нормальное русло", - сказал Панкин на красноярском экономфоруме.
Он отметил, что полностью изолировать страну не удастся, так как у России имеются внутренние возможности. По его словам, ставка делается на взаимодействие с партнерами по интеграционным объединениям и прежде всего с Евразийским экономическим союзом.
"Будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество и азиатскую часть глобуса", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.