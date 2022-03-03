https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776249098.html

В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой

В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:51

2022-03-03T13:51

2022-03-03T13:51

санкции

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

в мире

россия

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде.Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта в комбинированном формате."Мы не могли представить, что наши западные партнеры в силу сложившейся ситуации поведут тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление России, исчерпание ее экономического потенциала, на превращение России в страну изгоя, тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно. Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональные, пропагандистские меры. И на фоне урегулирования ситуации, я надеюсь, вокруг Украины все может вернуться в нормальное русло", - сказал Панкин на красноярском экономфоруме.Он отметил, что полностью изолировать страну не удастся, так как у России имеются внутренние возможности. По его словам, ставка делается на взаимодействие с партнерами по интеграционным объединениям и прежде всего с Евразийским экономическим союзом."Будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество и азиатскую часть глобуса", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776236972.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, в мире, россия