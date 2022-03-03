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В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой
В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой
Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:51
2022-03-03T13:51
санкции
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
в мире
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде.Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта в комбинированном формате."Мы не могли представить, что наши западные партнеры в силу сложившейся ситуации поведут тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление России, исчерпание ее экономического потенциала, на превращение России в страну изгоя, тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно. Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональные, пропагандистские меры. И на фоне урегулирования ситуации, я надеюсь, вокруг Украины все может вернуться в нормальное русло", - сказал Панкин на красноярском экономфоруме.Он отметил, что полностью изолировать страну не удастся, так как у России имеются внутренние возможности. По его словам, ставка делается на взаимодействие с партнерами по интеграционным объединениям и прежде всего с Евразийским экономическим союзом."Будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество и азиатскую часть глобуса", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776236972.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
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санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, в мире, россия
13:51 03.03.2022
 
В МИД назвали санкции Запада эмоциями и пропагандой

Замглавы МИД Панкин заявил, что санкции Запада могут быть основаны на эмоциях и пропаганде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкции западных стран в отношении России могут быть основаны на эмоциях и пропаганде.
Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта в комбинированном формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:12
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
"Мы не могли представить, что наши западные партнеры в силу сложившейся ситуации поведут тотальную борьбу против России, не стесняясь декларировать, что будет финансовая, экономическая война на ослабление России, исчерпание ее экономического потенциала, на превращение России в страну изгоя, тотальную изоляцию России. Насколько это краткосрочный момент или это часть долгосрочной стратегии, нам пока судить трудно. Хотелось бы надеяться на то, что это в большей степени эмоциональные, пропагандистские меры. И на фоне урегулирования ситуации, я надеюсь, вокруг Украины все может вернуться в нормальное русло", - сказал Панкин на красноярском экономфоруме.
Он отметил, что полностью изолировать страну не удастся, так как у России имеются внутренние возможности. По его словам, ставка делается на взаимодействие с партнерами по интеграционным объединениям и прежде всего с Евразийским экономическим союзом.
"Будет происходить смещение акцентов на евразийское сотрудничество и азиатскую часть глобуса", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:20
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:54
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ПанкинВ миреРоссия
 
 
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