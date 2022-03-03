https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776236972.html
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
Глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что санкции Запада для России - это налог на независимость. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:12
2022-03-03T13:12
2022-03-03T13:24
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что санкции Запада для России - это налог на независимость."...Если хотите, санкции - это своего рода налог на независимость", - сказал он в интервью российским и западными СМИ, высказываясь по теме западных санкций, введенных против Москвы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные и ряд азиатских стран ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, москва
13:12 03.03.2022 (обновлено: 13:24 03.03.2022)
Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость
Глава МИД Лавров назвал антироссийские санкции налогом на независимость