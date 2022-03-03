https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html

Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР

Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР - РИА Новости, 03.03.2022

Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР

Вводя против РФ санкции, Запад не заставит изменить принципиальную линию, направленную на обеспечение нацбезопасности и защиту граждан, говорится в обращении... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:10

2022-03-03T12:10

2022-03-03T12:17

в мире

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вводя против РФ санкции, Запад не заставит изменить принципиальную линию, направленную на обеспечение нацбезопасности и защиту граждан, говорится в обращении "Единой России" к партиям-партнерам o ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов.Ранее сообщалось, что Комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса."Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан. Мы надеемся, что вы и народы, которые вы представляете, с пониманием отнесетесь к позиции России в этот непростой для мира и безопасности момент. Вместе мы способны помешать проводимой Западом политике сдерживания", - говорится в обращении.Отмечается, что печальный опыт украинских событий наглядно показывает, "к чему приводит наглое вмешательство стран HATO в суверенные дела государств, пренебрежение Уставом ООН, заигрывание с нацистами, неонацистами, террористами и прочими экстремистами"."Вместе мы способны помешать проводимой Западом санкционной политике в отношении любого, кто не готов следовать его имперским указаниям, его желаниям обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других, разжиганию локальных войн и гонке вооружений, другим опасным для человечества деяниям", - подчеркивается в обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, единая россия