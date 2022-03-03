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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776217186.html
Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР
Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР - РИА Новости, 03.03.2022
Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР
Вводя против РФ санкции, Запад не заставит изменить принципиальную линию, направленную на обеспечение нацбезопасности и защиту граждан, говорится в обращении... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:10
2022-03-03T12:17
в мире
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вводя против РФ санкции, Запад не заставит изменить принципиальную линию, направленную на обеспечение нацбезопасности и защиту граждан, говорится в обращении "Единой России" к партиям-партнерам o ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов.Ранее сообщалось, что Комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса."Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан. Мы надеемся, что вы и народы, которые вы представляете, с пониманием отнесетесь к позиции России в этот непростой для мира и безопасности момент. Вместе мы способны помешать проводимой Западом политике сдерживания", - говорится в обращении.Отмечается, что печальный опыт украинских событий наглядно показывает, "к чему приводит наглое вмешательство стран HATO в суверенные дела государств, пренебрежение Уставом ООН, заигрывание с нацистами, неонацистами, террористами и прочими экстремистами"."Вместе мы способны помешать проводимой Западом санкционной политике в отношении любого, кто не готов следовать его имперским указаниям, его желаниям обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других, разжиганию локальных войн и гонке вооружений, другим опасным для человечества деяниям", - подчеркивается в обращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, единая россия
12:10 03.03.2022 (обновлено: 12:17 03.03.2022)
 
Санкции не заставят Россию изменить принципиальную линию, заявили в ЕР

В ЕР заявили, что санкции не заставят Россию изменить линию на защиту граждан

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вводя против РФ санкции, Запад не заставит изменить принципиальную линию, направленную на обеспечение нацбезопасности и защиту граждан, говорится в обращении "Единой России" к партиям-партнерам o ситуации вокруг украинского кризиса 2014—2022 годов.
Ранее сообщалось, что Комиссия по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом партии "Единая Россия" обратилась к партиям-партнерам с разъяснением ситуации на Украине и причинах обострения затяжного кризиса.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:20
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
"Вводя против Российской Федерации нелегитимные односторонние санкции, Запад не заставит нас изменить свою принципиальную линию, направленную на обеспечение национальной безопасности и защиту своих граждан. Мы надеемся, что вы и народы, которые вы представляете, с пониманием отнесетесь к позиции России в этот непростой для мира и безопасности момент. Вместе мы способны помешать проводимой Западом политике сдерживания", - говорится в обращении.
Отмечается, что печальный опыт украинских событий наглядно показывает, "к чему приводит наглое вмешательство стран HATO в суверенные дела государств, пренебрежение Уставом ООН, заигрывание с нацистами, неонацистами, террористами и прочими экстремистами".
"Вместе мы способны помешать проводимой Западом санкционной политике в отношении любого, кто не готов следовать его имперским указаниям, его желаниям обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других, разжиганию локальных войн и гонке вооружений, другим опасным для человечества деяниям", - подчеркивается в обращении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:54
В МИД призвали в условиях санкций пользоваться внутренними возможностями
 
В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНЕдиная Россия
 
 
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