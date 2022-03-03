https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков

Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков - РИА Новости, 03.03.2022

Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков

Россия занимается минимизацией ущерба от введенных США и ЕС санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:20

2022-03-03T11:20

2022-03-03T11:30

в мире

россия

украина

рбк (медиагруппа)

ситуация в днр и лнр

сергей рябков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия занимается минимизацией ущерба от введенных США и ЕС санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Министерство иностранных дел вместе с другими федеральными органами исполнительной власти работает в кризисном режиме с точки зрения тех вопросов, которыми мы занимаемся. Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия. Хотел бы обратить внимание, что правительство в полном объеме сфокусировано на этих вопросах. Каждый день вырабатываются меры, принимаются решения, которые позволят нам все же не с тем ущербом, как на то рассчитывают наши враги и оппоненты, выйти из нынешней ситуации", - сказал он в эфире "РБК".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776195736.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, рбк (медиагруппа), ситуация в днр и лнр, сергей рябков