https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков - РИА Новости, 03.03.2022
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
Россия занимается минимизацией ущерба от введенных США и ЕС санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:20
2022-03-03T11:20
2022-03-03T11:30
в мире
россия
украина
рбк (медиагруппа)
ситуация в днр и лнр
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия занимается минимизацией ущерба от введенных США и ЕС санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Министерство иностранных дел вместе с другими федеральными органами исполнительной власти работает в кризисном режиме с точки зрения тех вопросов, которыми мы занимаемся. Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия. Хотел бы обратить внимание, что правительство в полном объеме сфокусировано на этих вопросах. Каждый день вырабатываются меры, принимаются решения, которые позволят нам все же не с тем ущербом, как на то рассчитывают наши враги и оппоненты, выйти из нынешней ситуации", - сказал он в эфире "РБК".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776195736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, рбк (медиагруппа), ситуация в днр и лнр, сергей рябков
11:20 03.03.2022 (обновлено: 11:30 03.03.2022)
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия занимается минимизацией ущерба от санкций США и ЕС