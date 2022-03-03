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От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД
От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:47
2022-03-03T11:23
в мире
санкции в отношении россии
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Если ужесточать ситуацию вокруг России... в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
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в мире, санкции в отношении россии, россия
10:47 03.03.2022 (обновлено: 11:23 03.03.2022)
 
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД

МИД: от антироссийских санкций Запада будет страдать мировая экономика

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Если ужесточать ситуацию вокруг России... в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:20
Россия занимается минимизацией ущерба от санкций, заявил Рябков
 
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