https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776195736.html

От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД

От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022

От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД

От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:47

2022-03-03T10:47

2022-03-03T11:23

в мире

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Если ужесточать ситуацию вокруг России... в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, санкции в отношении россии, россия