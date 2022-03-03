https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776195736.html
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2022
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД
От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:47
2022-03-03T10:47
2022-03-03T11:23
в мире
санкции в отношении россии
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 марта - РИА Новости. От антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Если ужесточать ситуацию вокруг России... в этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776203386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, россия
10:47 03.03.2022 (обновлено: 11:23 03.03.2022)
От антироссийских санкций будет страдать мировая экономика, заявил МИД
МИД: от антироссийских санкций Запада будет страдать мировая экономика