05:50 03.03.2022 (обновлено: 18:38 03.03.2022)
Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России
Yonhap: Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из экспортных санкций против России, касающихся нестратегических материалов, и ведет для этого переговоры с США, передает агентство Рёнхап.
По данным агентства, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу находится с визитом в США и пообещал как можно скорее достичь соглашения с американской стороной по этому вопросу.
"Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне", — заявил министр.
Министерство торговли США ввело в отношении Москвы так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
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Южная Корея пока точно заявила лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно FDPR отметила, что ведомства могут включить его позиции в рамки санкций после дополнительных консультаций.
Как подчеркнул Ё Хан Гу, крайне важно учитывать в этой ситуации "национальную выгоду" и снизить возможные издержки для южнокорейских фирм.
США исключили большинство своих союзников и партнеров из FDPR, так как те уже самостоятельно ввели аналогичные санкции, но Сеул наряду с Китаем и Индией остаются в списке стран, чьи производители должны запрашивать лицензию. Ожидается, что это может сильно повлиять на южнокорейские фирмы, особенно производителей полупроводников, поскольку те используют российское сырье, включая неон, криптон и ксенон, а также являются основой южнокорейской экспортоориентированной экономики.