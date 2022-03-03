https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776165472.html

Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России

Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России - РИА Новости, 03.03.2022

Южная Корея хочет исключить свои фирмы из экспортных санкций против России

Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из экспортных санкций против России, касающихся нестратегических материалов, и ведет для этого... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T05:50

2022-03-03T05:50

2022-03-03T18:38

хан мин гу

сша

южная корея

россия

санкции в отношении россии

министерство торговли сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602749510_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_15683262bc9f59a90d2a72fc034fd80a.jpg

СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из экспортных санкций против России, касающихся нестратегических материалов, и ведет для этого переговоры с США, передает агентство Рёнхап.По данным агентства, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу находится с визитом в США и пообещал как можно скорее достичь соглашения с американской стороной по этому вопросу.Министерство торговли США ввело в отношении Москвы так называемое правило прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.Южная Корея пока точно заявила лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно FDPR отметила, что ведомства могут включить его позиции в рамки санкций после дополнительных консультаций.Как подчеркнул Ё Хан Гу, крайне важно учитывать в этой ситуации "национальную выгоду" и снизить возможные издержки для южнокорейских фирм.США исключили большинство своих союзников и партнеров из FDPR, так как те уже самостоятельно ввели аналогичные санкции, но Сеул наряду с Китаем и Индией остаются в списке стран, чьи производители должны запрашивать лицензию. Ожидается, что это может сильно повлиять на южнокорейские фирмы, особенно производителей полупроводников, поскольку те используют российское сырье, включая неон, криптон и ксенон, а также являются основой южнокорейской экспортоориентированной экономики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775786201.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776154832.html

сша

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

хан мин гу, сша, южная корея, россия, санкции в отношении россии, министерство торговли сша