https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776160225.html
Зеленский заявил, что обсудил с Трюдо новые санкции против России
Зеленский заявил, что обсудил с Трюдо новые санкции против России - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский заявил, что обсудил с Трюдо новые санкции против России
Владимир Зеленский заявил в Instagram, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление ограничительных мер против России. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:15
2022-03-03T02:15
2022-03-03T02:15
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Instagram, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление ограничительных мер против России.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, канада, джастин трюдо, владимир зеленский
Зеленский заявил, что обсудил с Трюдо новые санкции против России
Зеленский заявил, что обсудил с Трюдо усиление ограничительных мер против России