https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776158394.html

МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России

МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России - РИА Новости, 03.03.2022

МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России

Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:36

2022-03-03T01:36

2022-03-03T01:36

в мире

владимир путин

россия

украина

сша

нато

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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Хишам Абдалла.По его мнению, в настоящее время НАТО использует Украину как инструмент для создания угрозы безопасности в этом регионе, оказывая этим услугу для "американцев и англичан". Как считает глава МИД правительства хуситов, у России есть право требовать устранения угрозы на ее границах и ее интересам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств вводят новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

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украина

сша

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато