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МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России - РИА Новости, 03.03.2022
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России
Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:36
2022-03-03T01:36
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
нато
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Хишам Абдалла.По его мнению, в настоящее время НАТО использует Украину как инструмент для создания угрозы безопасности в этом регионе, оказывая этим услугу для "американцев и англичан". Как считает глава МИД правительства хуситов, у России есть право требовать устранения угрозы на ее границах и ее интересам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств вводят новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато
01:36 03.03.2022
 
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России

МИД правительства хуситов: санкции США и ЕС против России приведут к осложнению ситуации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Хишам Абдалла.
"Санкции не являются приемлемым методом реагирования на нынешнюю ситуацию и разрешения противоречий между Россией и Украиной, они только осложнят ситуацию, но не будут способствовать разрешению конфликта", — отметил он.
По его мнению, в настоящее время НАТО использует Украину как инструмент для создания угрозы безопасности в этом регионе, оказывая этим услугу для "американцев и англичан". Как считает глава МИД правительства хуситов, у России есть право требовать устранения угрозы на ее границах и ее интересам.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств вводят новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 01:05
Мадуро назвал "сумасшествием" санкции США и ЕС против России
 
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