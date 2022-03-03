https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776158394.html
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России - РИА Новости, 03.03.2022
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России
Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:36
2022-03-03T01:36
2022-03-03T01:36
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Санкции США и ЕС в отношении России приведут к осложнению ситуации, заявил РИА Новости министр иностранных дел созданного на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Хишам Абдалла.По его мнению, в настоящее время НАТО использует Украину как инструмент для создания угрозы безопасности в этом регионе, оказывая этим услугу для "американцев и англичан". Как считает глава МИД правительства хуситов, у России есть право требовать устранения угрозы на ее границах и ее интересам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств вводят новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_6453e4dc4126c6eca20f0b60e5c0e747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато
МИД правительства хуситов осудил санкции США и ЕС в отношении России
МИД правительства хуситов: санкции США и ЕС против России приведут к осложнению ситуации