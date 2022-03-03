https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776154832.html

В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT

В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT - РИА Новости, 03.03.2022

В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT

Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:41

2022-03-03T00:41

2022-03-03T01:32

сша

санкции в отношении россии

россия

конгресс сша

в мире

марко рубио

владимир путин

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании "Роснефть", "Газпром" и телеканал RT, из-за событий на Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте одного из авторов данной инициативы — сенатора от штата Флорида Марка РубиоСогласно документу, законопроект получил название "HEROIAM SLAVA" ("Героям слава" — Прим. ред.) в честь "культового украинского лозунга и символа национального сопротивления".Как прокомментировал сам Рубио, "ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу". В свою очередь, другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — заявил, что США должны "предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать" Москве доступ к финансовым ресурсам США.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/sanktsii-1776139444.html

https://ria.ru/20220302/vuchich-1776143330.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

сша, санкции в отношении россии, россия, конгресс сша, в мире, марко рубио, владимир путин, вооруженные силы рф, украина