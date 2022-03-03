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https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776154832.html
В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT
В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT - РИА Новости, 03.03.2022
В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT
Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T00:41
2022-03-03T01:32
сша
санкции в отношении россии
россия
конгресс сша
в мире
марко рубио
владимир путин
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании "Роснефть", "Газпром" и телеканал RT, из-за событий на Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте одного из авторов данной инициативы — сенатора от штата Флорида Марка РубиоСогласно документу, законопроект получил название "HEROIAM SLAVA" ("Героям слава" — Прим. ред.) в честь "культового украинского лозунга и символа национального сопротивления".Как прокомментировал сам Рубио, "ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу". В свою очередь, другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — заявил, что США должны "предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать" Москве доступ к финансовым ресурсам США.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сша, санкции в отношении россии, россия, конгресс сша, в мире, марко рубио, владимир путин, вооруженные силы рф, украина
00:41 03.03.2022 (обновлено: 01:32 03.03.2022)
 
В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT

Республиканцы внесли в конгресс законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании "Роснефть", "Газпром" и телеканал RT, из-за событий на Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте одного из авторов данной инициативы — сенатора от штата Флорида Марка Рубио
Согласно документу, законопроект получил название "HEROIAM SLAVA" ("Героям слава" — Прим. ред.) в честь "культового украинского лозунга и символа национального сопротивления".

"Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина на военном направлении", — говорится в заявлении.

Как прокомментировал сам Рубио, "ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу". В свою очередь, другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — заявил, что США должны "предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать" Москве доступ к финансовым ресурсам США.
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По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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