00:41 03.03.2022 (обновлено: 01:32 03.03.2022)
В США внесли законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT
Республиканцы внесли в конгресс законопроект о санкциях против "Газпрома", "Роснефти" и RT
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании "Роснефть", "Газпром" и телеканал RT, из-за событий на Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте одного из авторов данной инициативы — сенатора от штата Флорида Марка Рубио
Согласно документу, законопроект получил название "HEROIAM SLAVA" ("Героям слава" — Прим. ред.) в честь "культового украинского лозунга и символа национального сопротивления".
"Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина на военном направлении", — говорится в заявлении.
Как прокомментировал сам Рубио, "ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу". В свою очередь, другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — заявил, что США должны "предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать" Москве доступ к финансовым ресурсам США.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.