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Исход России. Европа останется без лучших музыкантов и спортсменов

Исход России. Европа останется без лучших музыкантов и спортсменов - РИА Новости, 03.03.2022

Исход России. Европа останется без лучших музыкантов и спортсменов

Давление на Россию нарастает — и не только экономическое. В западных медиа и соцсетях — волна осуждения. Европейцы разрывают научные и образовательные контакты, РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:00

2022-03-03T08:10

олимпийские игры

сергей лавров

варшава

чехия

российский футбольный союз (рфс)

анна нетребко

анна щербакова

ibf

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Алена Казакова, Михаил Катков. Давление на Россию нарастает — и не только экономическое. В западных медиа и соцсетях — волна осуждения. Европейцы разрывают научные и образовательные контакты, спортсменов не допускают до соревнований, артистов — на сцену. Политическая позиция, высказанная или нет, уже не имеет значения. Впрочем, на бытовом уровне жизнь русских за границей пока не сильно изменилась.Кина не будет, дипломатия кончилась"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актеры", — признался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стоит добавить, что речь идет не только о политике государств, но и о личных решениях иностранных коллективов, которые переживают за собственную репутацию.Выступления в России уже отменили Игги Поп, рок-группы Franz Ferdinand, The Killers, Green Day. Не приедут латыши BrainStorm, мотивировав тем, что не могут давать концерты для россиян в это страшное время и в ближайшем будущем. Кроме того, страну исключили из международного конкурса "Евровидение-2022".Западные организации отказываются от сотрудничества с музыкантами из России. Например, мэрия Мюнхена разорвала контракт с Валерием Гергиевым — главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Мэр города Дитер Райтер заявил: решение приняли после того, как Гергиев не захотел дистанцироваться от российской операции на Украине. Вдобавок его выступление отменили в концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, а Баварская государственная опера разорвала отношения и с ним, и с оперной дивой Анной Нетребко. Эльбская филармония в Гамбурге тоже убрала из программы концерты с участием певицы. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне теперь не ждет артистов Большого театра.Из-за событий на Украине компании The Walt Disney Company, Sony и Warner Bros. решили не показывать свои фильмы в России. Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая, закроет двери для россиян. В заявлении оргкомитета сказано, что официальные делегации страны не хотят видеть на фестивале до тех пор, пока не будет заключен мир, устраивающий украинский народ.Мчится учитьсяИностранные научные и образовательные учреждения тоже отказываются от сотрудничества с российскими коллегами. Например, Массачусетский технологический институт прекратил работу со Сколковским институтом науки и технологий. Германская служба академических обменов (DAAD) сообщила о сокращении академических обменов с Россией. Президент DAAD Джойбрато Мукерджи заявил, что не собирается поддерживать нормальные отношения с государством, которое "нападает на соседа в центре Европе". Закроют и программу стипендий для немцев, обучающихся в России.Сворачивается Erasmus — проект по студенческому обмену. Если виза абитуриента в стадии оформления, он ее уже не получит. Это же касается тех, кто рассчитывал на зарубежную стажировку.Журнал Science|Business сообщил, что 25 февраля в редакцию поступило требование от правительства Германии о прекращении сотрудничества с Россией в области науки, исследований, профессионального образования и обучения. Некоторые российские ученые жалуются, что их не печатают в европейских научных изданиях. Они отправляли статьи еще до начала спецоперации на Украине, но, вопреки положительным отзывам, тексты не публикуют. Это не какой-то приказ, подчеркивают рецензенты, просто они не хотят вызвать гнев общественности.Посол России в Великобритании Андрей Келин тоже обратил внимание на случаи дискриминации в британских учебных заведениях. Правда, по его словам, они не носят массовый характер, поскольку британцы не сильно интересуются событиями на Украине.Тем временем в Варшаве запустили процесс изъятия российской недвижимости. Прежде всего, поляки нацелились на здание школы при посольстве России. Вторая цель — здание, в котором проживали российские дипломаты.Быстрее, выше, сильнееСпортсмены тоже пострадали. Возможно, самый чувствительный удар нанесли футболистам. По решению ФИФА и УЕФА сборная России и все российские футбольные клубы неопределенно долгое время не будут принимать участие в международных соревнованиях. Сперва в ФИФА хотели разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом, но потом позицию ужесточили. Финал Лиги чемпионов перенесут из Санкт-Петербурга в Париж. Эта дискриминация бьет по огромному количеству спортсменов, тренеров и болельщиков, говорят в РФС. Похожая ситуация в хоккее и баскетболе.Впрочем, дело не только в постановлениях спортивных чиновников. Весной 2022-го сборная России должна была сойтись в стыковых матчах с командами из Польши, Швеции и Чехии, чтобы побороться за участие в чемпионате мира по футболу в Катаре. Однако все соперники отказались играть с россиянами.Международный олимпийский комитет 28 февраля рекомендовал федерациям не допускать к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Объясняют тем, что нужно защитить соревнования и обеспечить безопасность участников. Если кого-то не получится отстранить, их будут воспринимать как нейтральных спортсменов.К рекомендации уже прислушались в Международном союзе конькобежцев (ISU). Причем там запретили выступать на международных соревнованиях не только российским, но и белорусским спортсменам. В частности, решение федерации распространяется на фигуристов: олимпийская чемпионка Анна Щербакова и другие российские призеры ОИ в Пекине пропустят как минимум чемпионат мира во Франции.Кроме того, отменили Гран-при России "Формулы-1" в Сочи. Перенесли чемпионаты мира по волейболу и керлингу. Всемирная шахматная олимпиада тоже пройдет в другой стране. Крупнейшие боксерские организации WBO, IBF, WBC и WBA не будут организовывать в России турниры и поединки. При этом WBA даже исключила из рейтингов всех россиян, кроме чемпионов.Дети не хотят играть за "русских"Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что в странах Евросоюза из колледжей и университетов отчисляют российских студентов. Всем пострадавшим пообещали возможность бесплатно закончить обучение в российских вузах: Высшая школа экономики уже готова их принять. Российское посольство в Нидерландах призвало голландских граждан прекратить травлю россиян. "Нельзя допустить охоту на ведьм", — говорится на сайте дипломатического ведомства.Однако по словам россиян, проживающих за рубежом, массовых нападок пока нет. София живет и учится в Австрии. Вопросов о событиях в России и на Украине ей стали задавать больше. "Может, мне повезло с окружением, но никакого негатива я не чувствую. Многие австрийские вузы пишут письма, что они против войны и будут поддерживать студентов, потому что происходящее — это политика. Венский университет музыки и исполнительского искусства, где я обучаюсь, разослал такие сообщения всем учащимся", — говорит девушка. Студенты Чехии, Англии, Италии и других стран тоже получили подобные письма. Некоторые образовательные учреждения приложили к ним ссылки на службы психологической поддержки.Алексей переехал в Амстердам летом прошлого года по рабочей визе. "Понятно, что тут никто не занимает пророссийскую позицию, — объясняет он. — И, наверное, можно получить по лицу, если ходить и кричать что-нибудь в духе: "Россия, вперед!" Причем конфликт будет с украинцем или русским, у которого противоположное мнение. Если отношение и изменилось, то в лучшую сторону. Коллеги сопереживают, понимают мое беспокойство о друзьях и близких, оставшихся в Москве".На улицах немецкого Штутгарта каждый день проходят акции протеста возле российского посольства. "Мне запомнился плакат с надписью: "Русский военный корабль иди… (к черту. — Прим. ред.). Почему-то было жутко, — рассказывает врач-кардиолог Наталья. — Несколько дней на работе все вели себя со мной осторожно, но не враждебно. А вот друзья из Белоруссии перестали общаться — дистанцировались. У нас была общая компания, где есть и украинцы, теперь меня туда не зовут".Василий Яшкинас преподает в Гамбурге немецкий язык на интеграционных курсах для мигрантов и беженцев. "По всему городу включена сине-желтая подсветка в знак солидарности, — говорит он. — Главная тема обсуждения на улицах, в барах и магазинах — Украина. Немецкие коллеги каждое утро спрашивают, что я об этом думаю. Без агрессии: просто интересуются, хотят разобраться, почему происходит вот так, а не иначе".Он отмечает: на форумах можно встретить мнение, что русские несут ответственность за события в Киеве, а значит, их всех нужно депортировать, но подобные инициативы не находят поддержки. "Я не слышал о притеснениях русских, никто из моих знакомых не подвергался нападкам. Многие понимают, что народ и политика — разные вещи. Гамбург — интернациональный город, люди здесь терпимы друг к другу", — заключает Яшкинас.В Чехии и Польше негатив заметнее. Если раньше дети играли в войнушку абстрактными персонажами, то теперь главные злодеи — "русские". "У меня двое учатся в начальных классах. Конечно, никто им не указывает на национальность. Но на тему Украины говорят из каждого утюга, а у детей богатое воображение, вот и устраивают такие игры", — поясняет жительница Праги Екатерина.Ирина из Варшавы перестала разговаривать с мужем и детьми по-русски в людных местах — поляки не скрывают неприятия. Русским угрожают в соцсетях, возле посольства — демонстрации.После начала событий на Украине европейское общество разделилось. Одни поддерживают происходящее, другие призывают протестовать и активно выражать несогласие, третьи уверены, что митинги не помогут и надо посылать пострадавшим деньги. Тем не менее главные споры пока разворачиваются только в социальных сетях и редко приводят к конфликтам в реальной жизни.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

варшава

чехия

украина

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олимпийские игры, сергей лавров, варшава, чехия, российский футбольный союз (рфс), анна нетребко, анна щербакова, ibf, wbc, украина, санкции в отношении россии, спорт