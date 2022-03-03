https://ria.ru/20220303/samsung-1776287356.html

Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов - РИА Новости, 05.03.2022

Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

Смартфоны компании Samsung могли занижать быстродействие в тысячах приложений. Об этом со ссылкой на энтузиастов сообщает портал Android Authority. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-03T15:50

2022-03-03T15:50

2022-03-05T11:05

наука

технологии

samsung

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Смартфоны компании Samsung могли занижать быстродействие в тысячах приложений. Об этом со ссылкой на энтузиастов сообщает портал Android Authority.В списке около 10 тысяч игр и приложений, включая популярные Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep и TikTok. Система работает довольно изощренно — смартфоны не занижают производительность в бенчмарках, которые замеряют вычислительную мощь устройства.Энтузиасты считают, что проблема кроется в приложении Samsung Game Optimizing Service, которое предустанавливается на многие смартфоны производителя. Оно замедляет софт, чтобы увеличить время автономной работы устройства.В Samsung пообещали, что особенность работы софта изучат и внесут необходимые изменения, сохранив баланс между автономностью и производительностью смартфона."Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений. Нам важны отзывы, которые пользователи оставляют о наших продуктах, и в ближайшее время, после того, как мы изучим полученную обратную связь, мы выпустим обновление ПО. Оно позволит управлять производительностью при запуске игровых приложений", — заметили в компании.

https://ria.ru/20220303/apple-1776208642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung