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Наука
https://ria.ru/20220303/samsung-1776287356.html
Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов
Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов - РИА Новости, 05.03.2022
Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов
Смартфоны компании Samsung могли занижать быстродействие в тысячах приложений. Об этом со ссылкой на энтузиастов сообщает портал Android Authority. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-03T15:50
2022-03-05T11:05
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Смартфоны компании Samsung могли занижать быстродействие в тысячах приложений. Об этом со ссылкой на энтузиастов сообщает портал Android Authority.В списке около 10 тысяч игр и приложений, включая популярные Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep и TikTok. Система работает довольно изощренно — смартфоны не занижают производительность в бенчмарках, которые замеряют вычислительную мощь устройства.Энтузиасты считают, что проблема кроется в приложении Samsung Game Optimizing Service, которое предустанавливается на многие смартфоны производителя. Оно замедляет софт, чтобы увеличить время автономной работы устройства.В Samsung пообещали, что особенность работы софта изучат и внесут необходимые изменения, сохранив баланс между автономностью и производительностью смартфона."Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений. Нам важны отзывы, которые пользователи оставляют о наших продуктах, и в ближайшее время, после того, как мы изучим полученную обратную связь, мы выпустим обновление ПО. Оно позволит управлять производительностью при запуске игровых приложений", — заметили в компании.
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технологии, samsung
15:50 03.03.2022 (обновлено: 11:05 05.03.2022)
 

Samsung обвинили в занижении производительности смартфонов

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Смартфоны компании Samsung могли занижать быстродействие в тысячах приложений. Об этом со ссылкой на энтузиастов сообщает портал Android Authority.
В списке около 10 тысяч игр и приложений, включая популярные Instagram, Microsoft Office, Netflix, Google Keep и TikTok. Система работает довольно изощренно — смартфоны не занижают производительность в бенчмарках, которые замеряют вычислительную мощь устройства.
Энтузиасты считают, что проблема кроется в приложении Samsung Game Optimizing Service, которое предустанавливается на многие смартфоны производителя. Оно замедляет софт, чтобы увеличить время автономной работы устройства.
В Samsung пообещали, что особенность работы софта изучат и внесут необходимые изменения, сохранив баланс между автономностью и производительностью смартфона.
"Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений. Нам важны отзывы, которые пользователи оставляют о наших продуктах, и в ближайшее время, после того, как мы изучим полученную обратную связь, мы выпустим обновление ПО. Оно позволит управлять производительностью при запуске игровых приложений", — заметили в компании.
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