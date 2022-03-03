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https://ria.ru/20220303/samsonov-1776174320.html
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 03.03.2022
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии
Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T08:59
2022-03-03T08:59
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. Защита обжаловала это решение."В удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты отказано, постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока оставлено без изменений", - сказала Оленева.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20220214/deputat-1772785695.html
https://ria.ru/20211118/sud-1759604758.html
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, приморский краевой суд
08:59 03.03.2022
 
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии

Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

© Фото : Приморское краевое отделение КПРФАртем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Приморское краевое отделение КПРФ
Артем Самсонов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. Защита обжаловала это решение.
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"В удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты отказано, постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока оставлено без изменений", - сказала Оленева.
Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
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