https://ria.ru/20220303/samsonov-1776174320.html

Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии

Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 03.03.2022

Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T08:59

2022-03-03T08:59

2022-03-03T08:59

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. Защита обжаловала это решение."В удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты отказано, постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока оставлено без изменений", - сказала Оленева.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.

https://ria.ru/20220214/deputat-1772785695.html

https://ria.ru/20211118/sud-1759604758.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, приморский краевой суд