Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Артем Самсонов
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление ареста приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. Защита обжаловала это решение.
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"В удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты отказано, постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока оставлено без изменений", - сказала Оленева.
Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
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