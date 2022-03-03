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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/samolety-1776372589.html
Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты
Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты - РИА Новости, 03.03.2022
Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты
Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T21:35
2022-03-03T21:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной.Он отметил, что это могут быть даже советские самолеты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
21:35 03.03.2022 (обновлено: 21:36 03.03.2022)
 
Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты

Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты, если нет готовности закрыть небо

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной.
"Если нет у вас сил, твердости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Разве это не справедливо, скажите? И когда мне говорят: ну у нас есть вопросы относительно самолетов, там необходимо голосование, то или другое. Мы сказали, мы нашли, где эти самолеты. Мы у них нашли все эти самолеты", - сказал Зеленский на пресс-конференции для западных СМИ.
Он отметил, что это могут быть даже советские самолеты.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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