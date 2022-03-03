https://ria.ru/20220303/samolety-1776372589.html

Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты

Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты - РИА Новости, 03.03.2022

Зеленский призвал Запад предоставить Украине самолеты

Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:35

2022-03-03T21:35

2022-03-03T21:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной.Он отметил, что это могут быть даже советские самолеты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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