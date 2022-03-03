https://ria.ru/20220303/samolety-1776168268.html

СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России

СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России

Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T07:32

2022-03-03T07:32

2022-03-03T11:27

в мире

мехико

украина

россия

embraer s.a.

новости - туризм

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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие международных санкций, говорится в пресс-релизе компании, который распространил сайт CNN Brazil.Поставка запчастей, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, пострадавших от санкций, приостанавливаются, также сказано в опубликованном документе.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776164706.html

мехико

украина

россия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, мехико, украина, россия, embraer s.a., новости - туризм