https://ria.ru/20220303/samolety-1776168268.html
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России
Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:32
2022-03-03T07:32
2022-03-03T11:27
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embraer s.a.
новости - туризм
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие международных санкций, говорится в пресс-релизе компании, который распространил сайт CNN Brazil.Поставка запчастей, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, пострадавших от санкций, приостанавливаются, также сказано в опубликованном документе.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776164706.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мехико, украина, россия, embraer s.a., новости - туризм
07:32 03.03.2022 (обновлено: 11:27 03.03.2022)
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России
CNN Brazil: Embraer прекратила поставки комплектующих и техобслуживание самолетов в России