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СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России
Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:32
2022-03-03T11:27
в мире
мехико
украина
россия
embraer s.a.
новости - туризм
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие международных санкций, говорится в пресс-релизе компании, который распространил сайт CNN Brazil.Поставка запчастей, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, пострадавших от санкций, приостанавливаются, также сказано в опубликованном документе.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776164706.html
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в мире, мехико, украина, россия, embraer s.a., новости - туризм
07:32 03.03.2022 (обновлено: 11:27 03.03.2022)
 
СМИ: Embraer прекратила поставки комплектующих для самолетов в России

CNN Brazil: Embraer прекратила поставки комплектующих и техобслуживание самолетов в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 мар — РИА Новости. Один из крупнейших в мире авиапроизводитель - бразильская Embraer — прекращает поставки комплектующих и другое обслуживание клиентов в России вследствие международных санкций, говорится в пресс-релизе компании, который распространил сайт CNN Brazil.

"Embraer внимательно следит за развитием ситуации, соблюдает и продолжит соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины", — говорится в пресс-релизе Embraer.

Поставка запчастей, техническое обслуживание и услуги технической поддержки для клиентов, пострадавших от санкций, приостанавливаются, также сказано в опубликованном документе.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 05:15
Канада расширила список персональных санкций против России
 
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