https://ria.ru/20220303/russell-1776163256.html
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов - РИА Новости, 03.03.2022
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов
Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих фондовых индексов на фоне санкций против страны. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T04:19
2022-03-03T04:19
2022-03-03T04:20
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих фондовых индексов на фоне санкций против страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
04:19 03.03.2022 (обновлено: 04:20 03.03.2022)
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов
Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих индексов