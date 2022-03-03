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FTSE Russell удалил Россию из своих индексов
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов - РИА Новости, 03.03.2022
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов
Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих фондовых индексов на фоне санкций против страны. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T04:19
2022-03-03T04:20
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих фондовых индексов на фоне санкций против страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
04:19 03.03.2022 (обновлено: 04:20 03.03.2022)
 
FTSE Russell удалил Россию из своих индексов

Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих индексов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глобальный индексный провайдер FTSE Russell заявил, что удаляет Россию из своих фондовых индексов на фоне санкций против страны.
"FTSE Russell объявляет, что в соответствии с правилом 2.1. индексной политики FTSE Russell "В случае, когда клиенты не могут вести торговлю на рынке", Россия будет удалена из всех фондовых индексов FTSE Russell, начиная с понедельника, 7 марта", — говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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