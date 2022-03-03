https://ria.ru/20220303/rumyniya-1776187150.html

Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб

Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб - РИА Новости, 03.03.2022

Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб

Пилот пропавшего в среду вечером самолета МиГ-21 LanceR погиб, проводится расследование обстоятельств, при которых произошло крушение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:14

2022-03-03T10:14

2022-03-03T12:43

в мире

клаус йоханнис

румыния

констанца

миг-21

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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Пилот пропавшего в среду вечером самолета МиГ-21 LanceR погиб, проводится расследование обстоятельств, при которых произошло крушение, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что поисковый вертолет IAR 330-Puma, отправленный в среду на розыск пропавшего самолета МиГ-21 LanceR, потерял связь с контрольной вышкой и разбился, из-за чего погибли семь человек — пять членов экипажа и двое спасателей."Капитан Костинел Иосиф Ницэ, пилот самолета МиГ-21 LanceR, разбившегося в среду, 2 марта, в уезде Констанца, погиб. Комиссия Генерального штаба ВВС и Военная прокуратура при военном трибунале Констанцы продолжают расследование обстоятельств, при которых произошла авария", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны в фейсбуке.Руководство Министерства обороны выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием. В четверг, 3 марта, во всех воинских частях Румынии, пройдут воинские и религиозные поминовения павшим воинам.Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Клаус Йоханнис, премьер Николае Чукэ, министр обороны и другие официальные лица страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/igra-1775237238.html

https://ria.ru/20220301/rumyniya-1775867657.html

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констанца

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Станислав Ванд

в мире, клаус йоханнис, румыния, констанца, миг-21