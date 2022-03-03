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Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб
Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб - РИА Новости, 03.03.2022
Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб
Пилот пропавшего в среду вечером самолета МиГ-21 LanceR погиб, проводится расследование обстоятельств, при которых произошло крушение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:14
2022-03-03T12:43
в мире
клаус йоханнис
румыния
констанца
миг-21
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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Пилот пропавшего в среду вечером самолета МиГ-21 LanceR погиб, проводится расследование обстоятельств, при которых произошло крушение, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что поисковый вертолет IAR 330-Puma, отправленный в среду на розыск пропавшего самолета МиГ-21 LanceR, потерял связь с контрольной вышкой и разбился, из-за чего погибли семь человек — пять членов экипажа и двое спасателей."Капитан Костинел Иосиф Ницэ, пилот самолета МиГ-21 LanceR, разбившегося в среду, 2 марта, в уезде Констанца, погиб. Комиссия Генерального штаба ВВС и Военная прокуратура при военном трибунале Констанцы продолжают расследование обстоятельств, при которых произошла авария", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны в фейсбуке.Руководство Министерства обороны выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием. В четверг, 3 марта, во всех воинских частях Румынии, пройдут воинские и религиозные поминовения павшим воинам.Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Клаус Йоханнис, премьер Николае Чукэ, министр обороны и другие официальные лица страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/igra-1775237238.html
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в мире, клаус йоханнис, румыния, констанца, миг-21
10:14 03.03.2022 (обновлено: 12:43 03.03.2022)
 
Пилот пропавшего в Румынии МиГ-21 погиб

Пилот пропавшего в Румынии самолета МиГ-21 погиб

© AFP 2022 / Daniel Mihailescu Истребитель румынских ВВС МиГ-21 LanceR
 Истребитель румынских ВВС МиГ-21 LanceR - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Истребитель румынских ВВС МиГ-21 LanceR. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Пилот пропавшего в среду вечером самолета МиГ-21 LanceR погиб, проводится расследование обстоятельств, при которых произошло крушение, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что поисковый вертолет IAR 330-Puma, отправленный в среду на розыск пропавшего самолета МиГ-21 LanceR, потерял связь с контрольной вышкой и разбился, из-за чего погибли семь человек — пять членов экипажа и двое спасателей.
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"Капитан Костинел Иосиф Ницэ, пилот самолета МиГ-21 LanceR, разбившегося в среду, 2 марта, в уезде Констанца, погиб. Комиссия Генерального штаба ВВС и Военная прокуратура при военном трибунале Констанцы продолжают расследование обстоятельств, при которых произошла авария", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны в фейсбуке.
Руководство Министерства обороны выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием. В четверг, 3 марта, во всех воинских частях Румынии, пройдут воинские и религиозные поминовения павшим воинам.
Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Клаус Йоханнис, премьер Николае Чукэ, министр обороны и другие официальные лица страны.
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В миреКлаус ЙоханнисРумынияКонстанцаМиГ-21
 
 
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