https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html

В Сербии назвали запрет RT лицемерием

В Сербии назвали запрет RT лицемерием - РИА Новости, 03.03.2022

В Сербии назвали запрет RT лицемерием

Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:17

2022-03-03T18:17

2022-03-03T18:35

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телеканал rt

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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения, заявила РИА Новости глава Регуляционного органа для электронных СМИ (госрегулятора, REM) Сербии Оливера Зекич.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. Сербия пользуется услугами европейских спутниковых платформ. В государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал."Весь так называемый свободный мир говорит о свободе мнения и свободе слова, и вдруг СМИ из России становятся нежелательными из-за того, что дают информацию, которая не нравится этому миру. Мы никогда не вводили и не введем санкции какому-либо СМИ из России, потому что искренне выступаем за свободу слова, свободу мнения, а то, что сейчас происходит в мире – тяжкое лицемерие", - заявила глава сербского госрегулятора."Поэтому REM не вводил запрета на вещание RT и не располагает информацией о том, что это сделали какие-либо государственные органы Сербии… Кабельные операторы не оповестили REM об изменении списка каналов", - указала Зекович и добавила, что Telekom Srbija по неофициальным данным пытается найти способ восстановить вещание российского канала.

https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, технологии, сербия, россия, телеканал rt