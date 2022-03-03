18:17 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
В Сербии назвали запрет RT лицемерием
Глава госрегулятора Сербии Зекич назвала запрет вещания RT лицемерием
Логотип телеканала RT (Russia Today)
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения, заявила РИА Новости глава Регуляционного органа для электронных СМИ (госрегулятора, REM) Сербии Оливера Зекич.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. Сербия пользуется услугами европейских спутниковых платформ. В государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал.
"Весь так называемый свободный мир говорит о свободе мнения и свободе слова, и вдруг СМИ из России становятся нежелательными из-за того, что дают информацию, которая не нравится этому миру. Мы никогда не вводили и не введем санкции какому-либо СМИ из России, потому что искренне выступаем за свободу слова, свободу мнения, а то, что сейчас происходит в мире – тяжкое лицемерие", - заявила глава сербского госрегулятора.
"Поэтому REM не вводил запрета на вещание RT и не располагает информацией о том, что это сделали какие-либо государственные органы Сербии… Кабельные операторы не оповестили REM об изменении списка каналов", - указала Зекович и добавила, что Telekom Srbija по неофициальным данным пытается найти способ восстановить вещание российского канала.