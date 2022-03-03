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Медиавойны
https://ria.ru/20220303/rt-1776329016.html
В Сербии назвали запрет RT лицемерием
В Сербии назвали запрет RT лицемерием - РИА Новости, 03.03.2022
В Сербии назвали запрет RT лицемерием
Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:17
2022-03-03T18:35
медиавойны
санкции в отношении россии
в мире
технологии
сербия
россия
телеканал rt
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения, заявила РИА Новости глава Регуляционного органа для электронных СМИ (госрегулятора, REM) Сербии Оливера Зекич.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. Сербия пользуется услугами европейских спутниковых платформ. В государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал."Весь так называемый свободный мир говорит о свободе мнения и свободе слова, и вдруг СМИ из России становятся нежелательными из-за того, что дают информацию, которая не нравится этому миру. Мы никогда не вводили и не введем санкции какому-либо СМИ из России, потому что искренне выступаем за свободу слова, свободу мнения, а то, что сейчас происходит в мире – тяжкое лицемерие", - заявила глава сербского госрегулятора."Поэтому REM не вводил запрета на вещание RT и не располагает информацией о том, что это сделали какие-либо государственные органы Сербии… Кабельные операторы не оповестили REM об изменении списка каналов", - указала Зекович и добавила, что Telekom Srbija по неофициальным данным пытается найти способ восстановить вещание российского канала.
https://ria.ru/20220303/strakh-1776161146.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776025856.html
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санкции в отношении россии, в мире, технологии, сербия, россия, телеканал rt
18:17 03.03.2022 (обновлено: 18:35 03.03.2022)
 
В Сербии назвали запрет RT лицемерием

Глава госрегулятора Сербии Зекич назвала запрет вещания RT лицемерием

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today)
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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Власти Сербии не вводили и не введут запрет на вещание российского телеканала RT, санкции против него являются лицемерием и борьбой с иной точкой зрения, заявила РИА Новости глава Регуляционного органа для электронных СМИ (госрегулятора, REM) Сербии Оливера Зекич.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. Сербия пользуется услугами европейских спутниковых платформ. В государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija сообщили РИА Новости о прекращении вещания RT из-за отказа иностранных спутниковых платформ предоставить сигнал.
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"Весь так называемый свободный мир говорит о свободе мнения и свободе слова, и вдруг СМИ из России становятся нежелательными из-за того, что дают информацию, которая не нравится этому миру. Мы никогда не вводили и не введем санкции какому-либо СМИ из России, потому что искренне выступаем за свободу слова, свободу мнения, а то, что сейчас происходит в мире – тяжкое лицемерие", - заявила глава сербского госрегулятора.
"Поэтому REM не вводил запрета на вещание RT и не располагает информацией о том, что это сделали какие-либо государственные органы Сербии… Кабельные операторы не оповестили REM об изменении списка каналов", - указала Зекович и добавила, что Telekom Srbija по неофициальным данным пытается найти способ восстановить вещание российского канала.
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