https://ria.ru/20220303/rt-1776321816.html

Вещание RT прервано из-за спутниковых провайдеров, заявили в Сербии

Вещание RT прервано из-за спутниковых провайдеров, заявили в Сербии - РИА Новости, 03.03.2022

Вещание RT прервано из-за спутниковых провайдеров, заявили в Сербии

Вещание телеканала RT в Сербии прервано из-за остановки сигнала спутниковыми провайдерами, заявили РИА Новости в государственной телекоммуникационной компании... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:54

2022-03-03T17:54

2022-03-03T17:54

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БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Вещание телеканала RT в Сербии прервано из-за остановки сигнала спутниковыми провайдерами, заявили РИА Новости в государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija."Компания Telekom Srbija транслирует три российских канала: "РТР Планета", "Россия 24" и RT. Когда речь идет о RT, спутниковые провайдеры со вчерашнего дня остановили подачу сигнала этого канала, из-за чего он стал недоступен для пользователей. Каналы "Россия 24" и "РТР Планета" и дальше вещают без затруднений", - заявили в госкомпании.В Telekom Srbija не уточнили, с какими именно спутниковыми платформами сотрудничают.Основной владелец Telekom Srbija – республика Сербия с 58, 11% акций, вместе с ней держателями долей являются компания "Telekom Srbija" a.d. c 20% участия, граждане страны с 14,95% акций и нынешние и бывшие сотрудники с 6,94%.В среду Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, говорится в Официальном журнале ЕС. В частности, в упомянутом приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня", сообщила пресс-служба медиагруппы.Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/sputnik-1776303086.html

https://ria.ru/20220303/rt-1776299041.html

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Ольга Маркова

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