Вещание RT прервано из-за спутниковых провайдеров, заявили в Сербии
Telekom Srbija: вещание RT прервано из-за остановки сигнала спутниковыми провайдерами
Логотип телеканала RT (Russia Today)
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Вещание телеканала RT в Сербии прервано из-за остановки сигнала спутниковыми провайдерами, заявили РИА Новости в государственной телекоммуникационной компании Telekom Srbija.
"Компания Telekom Srbija транслирует три российских канала: "РТР Планета", "Россия 24" и RT. Когда речь идет о RT, спутниковые провайдеры со вчерашнего дня остановили подачу сигнала этого канала, из-за чего он стал недоступен для пользователей. Каналы "Россия 24" и "РТР Планета" и дальше вещают без затруднений", - заявили в госкомпании.
В Telekom Srbija не уточнили, с какими именно спутниковыми платформами сотрудничают.
Основной владелец Telekom Srbija – республика Сербия с 58, 11% акций, вместе с ней держателями долей являются компания "Telekom Srbija" a.d. c 20% участия, граждане страны с 14,95% акций и нынешние и бывшие сотрудники с 6,94%.
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