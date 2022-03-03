https://ria.ru/20220303/rossiya-1776341003.html

Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин

Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022

Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин

Запад сейчас пытается не просто "обнести Рос­сию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:58

2022-03-03T18:58

2022-03-03T20:57

сергей нарышкин

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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госдума рф

киев

москва

владимир путин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад сейчас пытается не просто "обнести Рос­сию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить, в "толерантной" либерал-фашистской среде", — приводятся его слова на сайте СВР.Как отметил Нарышкин, в сегодняшней ситуации все "маски сброшены".Он пояснил, что нейтральный статус Украины имеет "критическое значе­ние" для Москвы."Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", — сказал директор Службы внешней разведки.У СВР есть информация о том, что Вашингтон и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в "позиционную войну высокой степени интенсивности". Нарышкин заметил, что из западных стран на Украину посылают "группы вооруженных боевиков", задача которых — организовать и поддержать "так называемое партизанское подполье".Кроме того, по данным Минобороны, Киев сохранил техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия — он "выше, чем у Ирана или Северной Кореи". Разведданные указывают на то, что "работы на этом на­правлении на Украине велись", отметил Нарышкин."Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реали­зации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что укра­инские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — говорится в заявлении.По словам Нарышкина, при поддержке Великобрита­нии Украина готовилась к запуску "двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей". Также велась работа "по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро­дромов" — в перспективе это позволило бы "принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", указал директор СВР.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, госдума рф, киев, москва, владимир путин