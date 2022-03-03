https://ria.ru/20220303/rossiya-1776341003.html
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин
Запад сейчас пытается не просто "обнести Россию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:58
2022-03-03T18:58
2022-03-03T20:57
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
госдума рф
киев
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2464:1386_1920x0_80_0_0_7cadff0a5608850b66ae0aab6baac9b6.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад сейчас пытается не просто "обнести Россию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Речь идет о попытках разрушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить, в "толерантной" либерал-фашистской среде", — приводятся его слова на сайте СВР.Как отметил Нарышкин, в сегодняшней ситуации все "маски сброшены".Он пояснил, что нейтральный статус Украины имеет "критическое значение" для Москвы."Это минимальный территориальный барьер, необходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это прекрасно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", — сказал директор Службы внешней разведки.У СВР есть информация о том, что Вашингтон и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в "позиционную войну высокой степени интенсивности". Нарышкин заметил, что из западных стран на Украину посылают "группы вооруженных боевиков", задача которых — организовать и поддержать "так называемое партизанское подполье".Кроме того, по данным Минобороны, Киев сохранил технический потенциал по созданию ядерного оружия — он "выше, чем у Ирана или Северной Кореи". Разведданные указывают на то, что "работы на этом направлении на Украине велись", отметил Нарышкин."Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — говорится в заявлении.По словам Нарышкина, при поддержке Великобритании Украина готовилась к запуску "двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей". Также велась работа "по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэродромов" — в перспективе это позволило бы "принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", указал директор СВР.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/zapad-1776287875.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582699743_0:0:2274:1706_1920x0_80_0_0_ce01c4b243aaa5c3992b61e0b2956116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, госдума рф, киев, москва, владимир путин
18:58 03.03.2022 (обновлено: 20:57 03.03.2022)
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: речь идет не просто о железном занавесе, а о попытках разрушить Россию
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Запад сейчас пытается не просто "обнести Россию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил
директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Речь идет о попытках разрушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить, в "толерантной" либерал-фашистской среде", — приводятся его слова на сайте СВР
.
Как отметил Нарышкин, в сегодняшней ситуации все "маски сброшены".
Он пояснил, что нейтральный статус Украины
имеет "критическое значение" для Москвы
.
"Это минимальный территориальный барьер, необходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это прекрасно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия
бросила вызов слабеющей американской гегемонии", — сказал директор Службы внешней разведки.
У СВР есть информация о том, что Вашингтон
и Киев
хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в "позиционную войну высокой степени интенсивности". Нарышкин заметил, что из западных стран на Украину посылают "группы вооруженных боевиков", задача которых — организовать и поддержать "так называемое партизанское подполье".
"Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато прекрасно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы", — добавил он.
Кроме того, по данным Минобороны, Киев сохранил технический потенциал по созданию ядерного оружия — он "выше, чем у Ирана или Северной Кореи". Разведданные указывают на то, что "работы на этом направлении на Украине велись", отметил Нарышкин.
"Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — говорится в заявлении.
По словам Нарышкина, при поддержке Великобритании Украина готовилась к запуску "двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей". Также велась работа "по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэродромов" — в перспективе это позволило бы "принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", указал директор СВР.
"Вашингтон и его союзники форсировали подготовку к приему Украины в НАТО, изобретая для Киева полулегальные обходные маршруты, призванные сократить традиционный путь к членству в альянсе", — заявил Нарышкин.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.