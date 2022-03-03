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Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 03.03.2022
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин
Запад сейчас пытается не просто "обнести Рос­сию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:58
2022-03-03T20:57
сергей нарышкин
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
госдума рф
киев
москва
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад сейчас пытается не просто "обнести Рос­сию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить, в "толерантной" либерал-фашистской среде", — приводятся его слова на сайте СВР.Как отметил Нарышкин, в сегодняшней ситуации все "маски сброшены".Он пояснил, что нейтральный статус Украины имеет "критическое значе­ние" для Москвы."Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", — сказал директор Службы внешней разведки.У СВР есть информация о том, что Вашингтон и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в "позиционную войну высокой степени интенсивности". Нарышкин заметил, что из западных стран на Украину посылают "группы вооруженных боевиков", задача которых — организовать и поддержать "так называемое партизанское подполье".Кроме того, по данным Минобороны, Киев сохранил техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия — он "выше, чем у Ирана или Северной Кореи". Разведданные указывают на то, что "работы на этом на­правлении на Украине велись", отметил Нарышкин."Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реали­зации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что укра­инские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — говорится в заявлении.По словам Нарышкина, при поддержке Великобрита­нии Украина готовилась к запуску "двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей". Также велась работа "по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро­дромов" — в перспективе это позволило бы "принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", указал директор СВР.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сергей нарышкин, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, госдума рф, киев, москва, владимир путин
18:58 03.03.2022 (обновлено: 20:57 03.03.2022)
 
Запад пытается разрушить Россию, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: речь идет не просто о железном занавесе, а о попытках разрушить Россию

© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Запад сейчас пытается не просто "обнести Рос­сию новым железным занавесом", а разрушить ее, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Речь идет о попытках раз­рушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить, в "толерантной" либерал-фашистской среде", — приводятся его слова на сайте СВР.
Как отметил Нарышкин, в сегодняшней ситуации все "маски сброшены".
Он пояснил, что нейтральный статус Украины имеет "критическое значе­ние" для Москвы.
"Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада. Это пре­красно понимают американские и натовские эксперты, и именно поэтому они так плотно взялись за Украину в ситуации, когда Россия бросила вызов слабеющей американской гегемонии", — сказал директор Службы внешней разведки.
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У СВР есть информация о том, что Вашингтон и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине, перевести его в "позиционную войну высокой степени интенсивности". Нарышкин заметил, что из западных стран на Украину посылают "группы вооруженных боевиков", задача которых — организовать и поддержать "так называемое партизанское подполье".

"Массово раздается оружие. Любому, кто знаком с военным делом, понятно, что оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы", — добавил он.

Кроме того, по данным Минобороны, Киев сохранил техниче­ский потенциал по созданию ядерного оружия — он "выше, чем у Ирана или Северной Кореи". Разведданные указывают на то, что "работы на этом на­правлении на Украине велись", отметил Нарышкин.
"Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реали­зации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что укра­инские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — говорится в заявлении.
По словам Нарышкина, при поддержке Великобрита­нии Украина готовилась к запуску "двух морских баз на побережьях Черного и Азовского морей". Также велась работа "по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро­дромов" — в перспективе это позволило бы "принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", указал директор СВР.

"Вашингтон и его союзники форсировали подготовку к приему Украины в НАТО, изобретая для Киева полулегальные обходные маршруты, призванные сократить традиционный путь к членству в альянсе", — заявил Нарышкин.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Помимо этого, некоторые компании объявляют о прекращении работы в России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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