https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров
Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:46
2022-03-03T13:46
2022-03-03T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью российским и зарубежным СМИ он отметил, что Запад создает России проблемы "из желания не обеспечить свою безопасность - о безопасности Запада вообще речи не идет"."А из желания использовать Украину как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776241371.html
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что России не хотят позволять вести самостоятельную политику