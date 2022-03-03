https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html

Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров

Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров

Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:46

2022-03-03T13:46

2022-03-03T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью российским и зарубежным СМИ он отметил, что Запад создает России проблемы "из желания не обеспечить свою безопасность - о безопасности Запада вообще речи не идет"."А из желания использовать Украину как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776241371.html

https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф