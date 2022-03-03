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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776248065.html
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров
Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:46
2022-03-03T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью российским и зарубежным СМИ он отметил, что Запад создает России проблемы "из желания не обеспечить свою безопасность - о безопасности Запада вообще речи не идет"."А из желания использовать Украину как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776241371.html
https://ria.ru/20220303/spetsoperatsiya-1776239913.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:46 03.03.2022
 
Украину пытаются использовать как инструмент против России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что России не хотят позволять вести самостоятельную политику

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад пытается использовать ситуацию с Украиной как предлог и инструмент, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью российским и зарубежным СМИ он отметил, что Запад создает России проблемы "из желания не обеспечить свою безопасность - о безопасности Запада вообще речи не идет".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде назвали военную операцию России на Украине "прорывом к своим"
"А из желания использовать Украину как предлог и инструмент для того, чтобы не позволить России проводить самостоятельную политику", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия продолжит спецоперацию на Украине, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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