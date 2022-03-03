12:29 03.03.2022 (обновлено: 17:53 03.03.2022)
Володин призвал уволиться деятелей культуры, не поддерживающих Россию
Спикер ГД Володин призвал уволиться деятелей культуры, не поддерживающих операцию России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским деятелям культуры покинуть свои должности и отказаться от грантов, если они не поддерживают проводимую Россией специальную военную операцию на Украине.
"Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Также парламентарий назвал примером гражданской ответственности и отношения к своей стране поступок Валерия Гергиева, которого ранее мэр Мюнхена отстранил от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не обозначил свою позицию по ситуации на Украине.
"Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили", — добавил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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