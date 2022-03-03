https://ria.ru/20220303/rossiya-1776219355.html
Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров
Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров
Мир слушает Россию, трудно сказать, насколько слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:19
2022-03-03T12:19
2022-03-03T12:26
россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мир слушает Россию, трудно сказать, насколько слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат - пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату", - заявил он в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:19 03.03.2022 (обновлено: 12:26 03.03.2022)
Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит