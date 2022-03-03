https://ria.ru/20220303/rossiya-1776219355.html

Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров

Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россию мир слушает, но трудно сказать, насколько слышит, заявил Лавров

Мир слушает Россию, трудно сказать, насколько слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:19

2022-03-03T12:19

2022-03-03T12:26

россия

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мир слушает Россию, трудно сказать, насколько слышит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат - пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату", - заявил он в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)