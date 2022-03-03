09:37 03.03.2022 (обновлено: 09:42 03.03.2022)
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
В "Роскосмосе" сообщили, что российские специалисты покинули Гвианский космический центр
© AP Photo / Henri GriffitГвианский космический центр в Куру, Французская Гвиана
© AP Photo / Henri Griffit
Гвианский космический центр в Куру, Французская Гвиана. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.
"Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России", - указано в сообщении.
В связи с ситуацией на Украине президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы, по его словам, будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.
Кроме того, Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Первые 29 специалистов из Гвианского космического центра вернулись в Москву 2 марта.
26 февраля, 09:26"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру