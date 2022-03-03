https://ria.ru/20220303/roskosmos-1776180477.html

Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр

Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр - РИА Новости, 03.03.2022

Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр

Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:37

2022-03-03T09:37

2022-03-03T09:42

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации Роскосмос."Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России", - указано в сообщении.В связи с ситуацией на Украине президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы, по его словам, будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.Кроме того, Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Первые 29 специалистов из Гвианского космического центра вернулись в Москву 2 марта.

https://ria.ru/20220303/oneweb-1776162571.html

https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, москва, россия, французская гвиана, роскосмос, в мире