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https://ria.ru/20220303/roskosmos-1776180477.html
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр - РИА Новости, 03.03.2022
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр
Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:37
2022-03-03T09:42
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации Роскосмос."Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России", - указано в сообщении.В связи с ситуацией на Украине президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы, по его словам, будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.Кроме того, Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Первые 29 специалистов из Гвианского космического центра вернулись в Москву 2 марта.
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, москва, россия, французская гвиана, роскосмос, в мире
09:37 03.03.2022 (обновлено: 09:42 03.03.2022)
 
Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр

В "Роскосмосе" сообщили, что российские специалисты покинули Гвианский космический центр

© AP Photo / Henri GriffitГвианский космический центр в Куру, Французская Гвиана
Гвианский космический центр в Куру, Французская Гвиана - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Henri Griffit
Гвианский космический центр в Куру, Французская Гвиана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.
"Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России", - указано в сообщении.
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Эксперт рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"
В связи с ситуацией на Украине президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил о новых приоритетах госкорпорации в условиях западных санкций - целью он назвал достижение полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы, по его словам, будут направлены на создание космических систем оборонного и двойного назначения.
Кроме того, Рогозин 26 февраля объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отозван из Французской Гвианы. Первые 29 специалистов из Гвианского космического центра вернулись в Москву 2 марта.
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 09:26
"Роскосмос" приостановит сотрудничество с Европой по запускам с Куру
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинМоскваРоссияФранцузская ГвианаРоскосмосВ мире
 
 
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