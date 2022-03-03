https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html

Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли

Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли - РИА Новости, 03.03.2022

Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли

Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:52

2022-03-03T22:52

2022-03-03T22:52

космос - риа наука

санкции в отношении россии

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала"."Да, в ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения - это есть проблема для нас, но она будет решена", - сказал Рогозин.Он добавил, что "умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт в Россию высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220303/yuzhmash-1776370322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

космос - риа наука, санкции в отношении россии, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос, россия