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Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли
Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли - РИА Новости, 03.03.2022
Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли
Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:52
2022-03-03T22:52
космос - риа наука
санкции в отношении россии
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала"."Да, в ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения - это есть проблема для нас, но она будет решена", - сказал Рогозин.Он добавил, что "умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство".Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт в Россию высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.
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космос - риа наука, санкции в отношении россии, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, роскосмос, россия
22:52 03.03.2022
 
Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли

Рогозин заявил, что проблема с микроэлектроникой в космической отрасли будет решена

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала".
"Да, в ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения - это есть проблема для нас, но она будет решена", - сказал Рогозин.
Он добавил, что "умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт в Россию высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.
Стенд КБ Южное - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 21:29
На "Южмаше" делали угрожавшие России баллистические ракеты, заявил Рогозин
 
Космос - РИА НаукаСанкции в отношении РоссииМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинРоскосмосРоссия
 
 
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