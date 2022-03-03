Рогозин пообещал решить проблему с микроэлектроникой в космической отрасли
Рогозин заявил, что проблема с микроэлектроникой в космической отрасли будет решена
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Проблема с микроэлектроникой в российской космической отрасли будет решена, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире "Первого канала".
"Да, в ракетно-космической отрасли применяется микроэлектроника космического назначения - это есть проблема для нас, но она будет решена", - сказал Рогозин.
Он добавил, что "умных голов, волевых людей, патриотов России в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической промышленности большинство".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт в Россию высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество c Россией по пилотируемой программе.