https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776320802.html

В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине

В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Принятие резолюции ГА ООН об агрессии на Украине противоречит задачам текущего момента, наоборот, это воодушевит украинских радикалов, заявила официальный... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:50

2022-03-03T17:50

2022-03-03T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН об агрессии на Украине противоречит задачам текущего момента, наоборот, это воодушевит украинских радикалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет сомнений в том, что принятие резолюции противоречит задачам текущего момента, а, вроде бы, о них все публично говорили. Напротив, документ просто воодушевит киевских радикалов, националистов, настраивая их на продолжение преступных действий, в заложниках которых оказывается мирное население", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, резолюция будет способствовать издевательствам над русскоязычным населением, размещению военной техники в густонаселенных районов жилых кварталов украинских городов вопреки международного права, произвольной раздаче оружия. Кроме того, она отметила, что международное единство для принятия резолюции было выбито под угрозами санкций."Была принята резолюция, агрессия против Украины, западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она уточнила, что был и "не прикрытый шантаж", и "попытки подкупа". "Были и угрозы санкциями. Вот так было выбито международное единство. И не надо потом рассказывать, что это единый голос Генассамблеи", - заключила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/mirotvortsy-1776307711.html

https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html

https://ria.ru/20220303/moskalkova-1776153715.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, генеральная ассамблея оон