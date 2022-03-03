Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776320802.html
В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине
В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине
Принятие резолюции ГА ООН об агрессии на Украине противоречит задачам текущего момента, наоборот, это воодушевит украинских радикалов, заявила официальный... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:50
2022-03-03T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН об агрессии на Украине противоречит задачам текущего момента, наоборот, это воодушевит украинских радикалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нет сомнений в том, что принятие резолюции противоречит задачам текущего момента, а, вроде бы, о них все публично говорили. Напротив, документ просто воодушевит киевских радикалов, националистов, настраивая их на продолжение преступных действий, в заложниках которых оказывается мирное население", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, резолюция будет способствовать издевательствам над русскоязычным населением, размещению военной техники в густонаселенных районов жилых кварталов украинских городов вопреки международного права, произвольной раздаче оружия. Кроме того, она отметила, что международное единство для принятия резолюции было выбито под угрозами санкций."Была принята резолюция, агрессия против Украины, западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она уточнила, что был и "не прикрытый шантаж", и "попытки подкупа". "Были и угрозы санкциями. Вот так было выбито международное единство. И не надо потом рассказывать, что это единый голос Генассамблеи", - заключила представитель МИД.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/mirotvortsy-1776307711.html
https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html
https://ria.ru/20220303/moskalkova-1776153715.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, генеральная ассамблея оон
17:50 03.03.2022 (обновлено: 17:56 03.03.2022)
 
В МИД раскритиковали принятие резолюции Генассамблеи ООН по Украине

МИД: принятие резолюции Генассамблеи ООН об Украине воодушевит националистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН об агрессии на Украине противоречит задачам текущего момента, наоборот, это воодушевит украинских радикалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет сомнений в том, что принятие резолюции противоречит задачам текущего момента, а, вроде бы, о них все публично говорили. Напротив, документ просто воодушевит киевских радикалов, националистов, настраивая их на продолжение преступных действий, в заложниках которых оказывается мирное население", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде попросили ООН ввести миротворцев на Украину
По ее словам, резолюция будет способствовать издевательствам над русскоязычным населением, размещению военной техники в густонаселенных районов жилых кварталов украинских городов вопреки международного права, произвольной раздаче оружия. Кроме того, она отметила, что международное единство для принятия резолюции было выбито под угрозами санкций.
"Была принята резолюция, агрессия против Украины, западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она уточнила, что был и "не прикрытый шантаж", и "попытки подкупа". "Были и угрозы санкциями. Вот так было выбито международное единство. И не надо потом рассказывать, что это единый голос Генассамблеи", - заключила представитель МИД.
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты похитили представителя ООН в Харькове, заявили в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 00:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова обратилась в ООН из-за действий ВСУ по отношению к гражданским
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала