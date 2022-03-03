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Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.03.2022
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:38
2022-03-03T14:38
2022-03-03T14:38
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь."На сегодняшнем совете управляющих МАГАТЭ Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши о последствиях ситуации на Украине для обеспечения безопасности и гарантий", - говорится в сообщении китайской миссии в Twitter."Вышеупомянутая резолюция явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя множество политизированных элементов в ущерб независимости МАГАТЭ как профессиональной международной организации. Недопустимо, чтобы указанные страны, игнорируя конструктивные предложения по поправке, упрямо проталкивали резолюцию на голосование", - говорится в заявлении Ван Цюня, опубликованном в Twitter китайской миссии.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, польша, украина, магатэ, канада
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
КНР выступила против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине в МАГАТЭ