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Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.03.2022
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ
Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:38
2022-03-03T14:38
в мире
китай
польша
украина
магатэ
канада
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь."На сегодняшнем совете управляющих МАГАТЭ Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши о последствиях ситуации на Украине для обеспечения безопасности и гарантий", - говорится в сообщении китайской миссии в Twitter."Вышеупомянутая резолюция явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя множество политизированных элементов в ущерб независимости МАГАТЭ как профессиональной международной организации. Недопустимо, чтобы указанные страны, игнорируя конструктивные предложения по поправке, упрямо проталкивали резолюцию на голосование", - говорится в заявлении Ван Цюня, опубликованном в Twitter китайской миссии.
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в мире, китай, польша, украина, магатэ, канада
14:38 03.03.2022
 
Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ

КНР выступила против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине в МАГАТЭ

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь.
"На сегодняшнем совете управляющих МАГАТЭ Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши о последствиях ситуации на Украине для обеспечения безопасности и гарантий", - говорится в сообщении китайской миссии в Twitter.
"Вышеупомянутая резолюция явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя множество политизированных элементов в ущерб независимости МАГАТЭ как профессиональной международной организации. Недопустимо, чтобы указанные страны, игнорируя конструктивные предложения по поправке, упрямо проталкивали резолюцию на голосование", - говорится в заявлении Ван Цюня, опубликованном в Twitter китайской миссии.
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