https://ria.ru/20220303/rezolyutsiya-1776266014.html

Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ

Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ - РИА Новости, 03.03.2022

Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши по Украине в МАГАТЭ

Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:38

2022-03-03T14:38

2022-03-03T14:38

в мире

китай

польша

украина

магатэ

канада

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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Китай на заседании совета управляющих МАГАТЭ голосовал против резолюции Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине, она выходит за рамки мандата МАГАТЭ и содержит множество политизированных элементов, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь."На сегодняшнем совете управляющих МАГАТЭ Китай проголосовал против резолюции Канады и Польши о последствиях ситуации на Украине для обеспечения безопасности и гарантий", - говорится в сообщении китайской миссии в Twitter."Вышеупомянутая резолюция явно выходит за рамки мандата МАГАТЭ, вводя множество политизированных элементов в ущерб независимости МАГАТЭ как профессиональной международной организации. Недопустимо, чтобы указанные страны, игнорируя конструктивные предложения по поправке, упрямо проталкивали резолюцию на голосование", - говорится в заявлении Ван Цюня, опубликованном в Twitter китайской миссии.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

китай

польша

украина

канада

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, польша, украина, магатэ, канада