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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:01
2022-03-03T09:16
распространение коронавируса
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", - написал Собянин в личном блоге.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, сергей собянин
09:01 03.03.2022 (обновлено: 09:16 03.03.2022)
 
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых

Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых москвичей и хроников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в одном из парков Москвы
Люди гуляют в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди гуляют в одном из парков Москвы
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", - написал Собянин в личном блоге.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 09:00Распространение коронавируса
В Москве отменили систему QR-кодов
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваСергей Собянин
 
 
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