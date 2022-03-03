https://ria.ru/20220303/rezhim-1776174981.html
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых - РИА Новости, 03.03.2022
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:01
2022-03-03T09:01
2022-03-03T09:16
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", - написал Собянин в личном блоге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, сергей собянин
09:01 03.03.2022 (обновлено: 09:16 03.03.2022)
В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых
Собянин отменил обязательный домашний режим для пожилых москвичей и хроников