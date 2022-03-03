https://ria.ru/20220303/rezhim-1776174981.html

В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых

В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых - РИА Новости, 03.03.2022

В Москве отменили обязательный домашний режим для пожилых

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:01

2022-03-03T09:01

2022-03-03T09:16

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сергей собянин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным, будет возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", - написал Собянин в личном блоге.

https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776174689.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, сергей собянин