https://ria.ru/20220303/reyting-1776168488.html

Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней

Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней - РИА Новости, 03.03.2022

Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T07:36

2022-03-03T07:36

2022-03-03T07:57

экономика

россия

в мире

сша

украина

владимир путин

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения, сообщает агентство.Агентство поясняет, что понижение рейтинга России на несколько ступеней и сохранение его в списке на пересмотр на предмет дальнейшего понижения были спровоцированы жесткими санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, включая санкции против Центрального банка и некоторых крупных финансовых институтов, в ответ на ее военную операцию на Украине."В3" — последняя ступень, отражающая "высокоспекулятивную" степень кредитного риска эмитента и ниже которой у агентства находится рейтинг "Саа" — "существенный риск, эмитент в тяжёлом положении".Так, Moody's оценивает риск прекращения выплаты государственного долга РФ и считает, что масштабы и серьезность санкций, объявленных на сегодняшний день, превзошли первоначальные ожидания агентства и будут иметь существенные последствия для кредитоспособности России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Кроме того, в США вводятся санкции против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, которые лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/reyting-1776157303.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, россия, в мире, сша, украина, владимир путин