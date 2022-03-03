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Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней
Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней - РИА Новости, 03.03.2022
Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения, сообщает... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T07:36
2022-03-03T07:57
экономика
россия
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения, сообщает агентство.Агентство поясняет, что понижение рейтинга России на несколько ступеней и сохранение его в списке на пересмотр на предмет дальнейшего понижения были спровоцированы жесткими санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, включая санкции против Центрального банка и некоторых крупных финансовых институтов, в ответ на ее военную операцию на Украине."В3" — последняя ступень, отражающая "высокоспекулятивную" степень кредитного риска эмитента и ниже которой у агентства находится рейтинг "Саа" — "существенный риск, эмитент в тяжёлом положении".Так, Moody's оценивает риск прекращения выплаты государственного долга РФ и считает, что масштабы и серьезность санкций, объявленных на сегодняшний день, превзошли первоначальные ожидания агентства и будут иметь существенные последствия для кредитоспособности России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Кроме того, в США вводятся санкции против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, которые лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, в мире, сша, украина, владимир путин
07:36 03.03.2022 (обновлено: 07:57 03.03.2022)
 
Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней

Moody's понизило рейтинг России на шесть ступеней с возможностью дальнейшего понижения

© РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство Moody`s
Международное рейтинговое агентство Moody`s - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody`s. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, до "В3" с "Ваа3", с возможностью дальнейшего понижения, сообщает агентство.
"Сегодня агентство Moody's Investors Service ("Moody's') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня "B3" с "Ваа3", — говорится в сообщении.
Агентство поясняет, что понижение рейтинга России на несколько ступеней и сохранение его в списке на пересмотр на предмет дальнейшего понижения были спровоцированы жесткими санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, включая санкции против Центрального банка и некоторых крупных финансовых институтов, в ответ на ее военную операцию на Украине.
"В3" — последняя ступень, отражающая "высокоспекулятивную" степень кредитного риска эмитента и ниже которой у агентства находится рейтинг "Саа" — "существенный риск, эмитент в тяжёлом положении".
Так, Moody's оценивает риск прекращения выплаты государственного долга РФ и считает, что масштабы и серьезность санкций, объявленных на сегодняшний день, превзошли первоначальные ожидания агентства и будут иметь существенные последствия для кредитоспособности России.
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