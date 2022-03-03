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Туризм
https://ria.ru/20220303/reysy-1776288058.html
В московских аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов - РИА Новости, 03.03.2022
В московских аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов
Порядка 150 рейсов задержаны или отменены в четверг днем в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:53
2022-03-03T16:03
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 150 рейсов задержаны или отменены в четверг днем в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 15.25 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержаны, 62 отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, 31 отменены. Утром, по информации "Яндекс.Расписания", более 100 рейсов были задержаны или отменены.В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточнила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туризм
15:53 03.03.2022 (обновлено: 16:03 03.03.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов

В трех московских аэропортах за день отменили или задержали около 150 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 150 рейсов задержаны или отменены в четверг днем в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 15.25 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержаны, 62 отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, 31 отменены. Утром, по информации "Яндекс.Расписания", более 100 рейсов были задержаны или отменены.
В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.
В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Туризм
Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточнила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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