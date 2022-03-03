15:53 03.03.2022 (обновлено: 16:03 03.03.2022)
В московских аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов
В трех московских аэропортах за день отменили или задержали около 150 рейсов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Порядка 150 рейсов задержаны или отменены в четверг днем в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 15.25 мск четверга, в аэропорту "Внуково" 15 рейсов задержаны, 62 отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" 13 рейсов задержаны, 31 отменены. Утром, по информации "Яндекс.Расписания", более 100 рейсов были задержаны или отменены.
В среду президент США Джозеф Байден объявил о том, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов в качестве новых санкций по отношению к РФ. Запрет касается всех самолетов, зарегистрированных в России, в том числе чартерных.
В понедельник Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
В четверг, 24 февраля, Росавиация сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Позднее Росавиация уточнила, что эти ограничения продлеваются до 8 марта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.