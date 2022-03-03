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ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по Конституции
ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по Конституции - РИА Новости, 03.03.2022
ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по Конституции
Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги прошедшего 27 февраля республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:01
2022-03-03T13:35
референдум в белоруссии
белоруссия
в мире
игорь карпенко
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги прошедшего 27 февраля республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны, передает корреспондент РИА Новости.В голосовании приняли участие почти 5,4 миллиона граждан - 78,63% от внесенных в списки участников референдума. Это более половины, что значит, что республиканский референдум состоялся. За принятие изменений и дополнений в конституцию проголосовали более 4,4 миллиона граждан, что составило 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Решение о внесении поправок в основной закон принято, поскольку за него проголосовало более половины от числа граждан, включенных в списки для голосования. Против принятия изменений проголосовали 686 165 участников референдума, что составило 12,8% от проголосовавших и 10,07% от внесенных в списки для голосования.Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым. Постановление также утверждает текст обращения ЦИК об итогах референдума, которое будет в течение семи дней размещено в печати. Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.Как заявил на заседании глава ЦИК Игорь Карпенко, проведению референдума предшествовала колоссальная работа по подготовке проекта обновленной конституции, предлагаемые изменения "обсуждались гражданами в масштабах всей страны". "Подготовка к проведению голосования проходила открыто и гласно. В страну были приглашены почти 200 международных наблюдателей, на участках для голосования на референдуме работало более 45 тысяч национальных наблюдателей", - сказал он.Глава ЦИК отметил, что имело место оказание воздействия на членов комиссий по референдуму, попытка срыва референдума путем ложного информирования о переносе голосования, нанесение различных надписей и расклеивание листовок, "оказывающих давление на волеизъявление граждан". Он подчеркнул, что вместе с тем организованное взаимодействие с органами внутренних дел и подразделениями МЧС обеспечило безопасное проведение референдума и "не позволило деструктивным силам исполнить задуманное", а тесное взаимодействие с органами здравоохранения позволило соблюсти санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса. "По той информации, которая есть у нас, в том числе с мест от наблюдателей, референдум прошел организованно, в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Карпенко.Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775359325.html
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референдум в белоруссии, белоруссия, в мире, игорь карпенко
Материал дополняется
13:01 03.03.2022 (обновлено: 13:35 03.03.2022)
 
ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по Конституции

ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума, по которым 82,86% поддержали новую Конституцию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к референдуму по конституции в Белоруссии
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании в четверг утвердил итоги прошедшего 27 февраля республиканского референдума по внесению изменений в конституцию страны, передает корреспондент РИА Новости.
В голосовании приняли участие почти 5,4 миллиона граждан - 78,63% от внесенных в списки участников референдума. Это более половины, что значит, что республиканский референдум состоялся.
За принятие изменений и дополнений в конституцию проголосовали более 4,4 миллиона граждан, что составило 82,86% от принявших участие в голосовании и 65,16% от внесенных в списки участников референдума. Решение о внесении поправок в основной закон принято, поскольку за него проголосовало более половины от числа граждан, включенных в списки для голосования. Против принятия изменений проголосовали 686 165 участников референдума, что составило 12,8% от проголосовавших и 10,07% от внесенных в списки для голосования.
Все 12 членов ЦИК единогласно на заседании приняли соответствующее постановление, в котором предлагается референдум признать состоявшимся, а решение республиканского референдума – принятым. Постановление также утверждает текст обращения ЦИК об итогах референдума, которое будет в течение семи дней размещено в печати. Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
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Как заявил на заседании глава ЦИК Игорь Карпенко, проведению референдума предшествовала колоссальная работа по подготовке проекта обновленной конституции, предлагаемые изменения "обсуждались гражданами в масштабах всей страны". "Подготовка к проведению голосования проходила открыто и гласно. В страну были приглашены почти 200 международных наблюдателей, на участках для голосования на референдуме работало более 45 тысяч национальных наблюдателей", - сказал он.
Глава ЦИК отметил, что имело место оказание воздействия на членов комиссий по референдуму, попытка срыва референдума путем ложного информирования о переносе голосования, нанесение различных надписей и расклеивание листовок, "оказывающих давление на волеизъявление граждан". Он подчеркнул, что вместе с тем организованное взаимодействие с органами внутренних дел и подразделениями МЧС обеспечило безопасное проведение референдума и "не позволило деструктивным силам исполнить задуманное", а тесное взаимодействие с органами здравоохранения позволило соблюсти санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии коронавируса. "По той информации, которая есть у нас, в том числе с мест от наблюдателей, референдум прошел организованно, в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнул Карпенко.
Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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