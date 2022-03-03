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В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:48
2022-03-03T11:51
в мире
сша
россия
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв"."Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаемся. Повторяю и подчеркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься. Никто диалог с США не прерывает. Форматы, каналы этого диалога - вопрос отдельный, и конфигурация этих каналов зависит от той конкретики задач, которые стоят перед нами", - сказал Рябков в интервью телеканалу РБК.
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в мире, сша, россия, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:48 03.03.2022 (обновлено: 11:51 03.03.2022)
 
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией

Замглавы МИД Рябков назвал слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией попыткой запугать

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв".
"Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаемся. Повторяю и подчеркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься. Никто диалог с США не прерывает. Форматы, каналы этого диалога - вопрос отдельный, и конфигурация этих каналов зависит от той конкретики задач, которые стоят перед нами", - сказал Рябков в интервью телеканалу РБК.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В миреСШАРоссияДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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