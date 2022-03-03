https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html

В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией

В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией

Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:48

2022-03-03T11:48

2022-03-03T11:51

в мире

сша

россия

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв"."Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаемся. Повторяю и подчеркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься. Никто диалог с США не прерывает. Форматы, каналы этого диалога - вопрос отдельный, и конфигурация этих каналов зависит от той конкретики задач, которые стоят перед нами", - сказал Рябков в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220302/bayden-1776077089.html

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россия

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Ольга Маркова

в мире, сша, россия, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков