https://ria.ru/20220303/razryv-1776211244.html
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:48
2022-03-03T11:48
2022-03-03T11:51
в мире
сша
россия
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Россией является попыткой запугать Россию, никто диалога с США не прерывает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Байден заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв"."Это попытка нас запугать, очередная. Но запугиванию мы не поддаемся. Повторяю и подчеркиваю, мы работаем уверенно, спокойно. Перед нами стоят конкретные задачи, мы ими будем заниматься. Никто диалог с США не прерывает. Форматы, каналы этого диалога - вопрос отдельный, и конфигурация этих каналов зависит от той конкретики задач, которые стоят перед нами", - сказал Рябков в интервью телеканалу РБК.
https://ria.ru/20220302/bayden-1776077089.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:48 03.03.2022 (обновлено: 11:51 03.03.2022)
В МИД отреагировали на слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией
Замглавы МИД Рябков назвал слова Байдена о "разрыве" отношений с Россией попыткой запугать