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Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров
Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:31
2022-03-03T13:31
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
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россия
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Лавров: "Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия"
Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:31 03.03.2022 (обновлено: 13:31 03.03.2022)
 
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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