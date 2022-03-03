https://ria.ru/20220303/ravnovesie-1776222286.html
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров
Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:31
2022-03-03T12:31
2022-03-03T13:31
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776242910_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a66fb480f8d036e3f8c476f5a6a17e6.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.
https://ria.ru/20220228/provokatsii-1775694693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776242910_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef1c91269bd15d77cbabd8d8de64ec56.jpg
Лавров: "Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия"
Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-03-03T12:31
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:31 03.03.2022 (обновлено: 13:31 03.03.2022)
Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия