https://ria.ru/20220303/ravnovesie-1776222286.html

Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров

Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

Россия не позволит провокациям вывести ее из равновесия, заявил Лавров

Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:31

2022-03-03T12:31

2022-03-03T13:31

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в головах западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия", - заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

https://ria.ru/20220228/provokatsii-1775694693.html

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия" Россия не позволит каким-либо провокациям вывести ее из равновесия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-03T12:31 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия