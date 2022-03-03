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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/ranenyy-1776386877.html
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 03.03.2022
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:36
2022-03-03T23:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики продолжают бить по гражданским. В результате огня с позиций ВФУ был ранен мирный житель 1999 г.р. в н.п. Минеральное в Ясиноватском районе ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, видео
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
2022-03-03T23:36
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PT0M13S
23:36 03.03.2022 (обновлено: 23:37 03.03.2022)
 
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками

Штаб теробороны ДНР: мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Минерального

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики продолжают бить по гражданским. В результате огня с позиций ВФУ был ранен мирный житель 1999 г.р. в н.п. Минеральное в Ясиноватском районе ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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