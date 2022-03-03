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В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками

В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 03.03.2022

В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:36

2022-03-03T23:36

2022-03-03T23:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны украинских войск населенного пункта Минеральное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики продолжают бить по гражданским. В результате огня с позиций ВФУ был ранен мирный житель 1999 г.р. в н.п. Минеральное в Ясиноватском районе ДНР", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2022-03-03T23:36 true PT0M13S

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Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, видео