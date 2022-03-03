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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/radioteletsentr-1776182865.html
ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве
ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве - РИА Новости, 03.03.2022
ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве
Российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций, заявил... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T09:53
2022-03-03T10:21
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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киев, в мире, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, украина
09:53 03.03.2022 (обновлено: 10:21 03.03.2022)
 
ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве

Минобороны: радиотелевизионный центр СБУ в Киеве вывели из строя высокоточным оружием

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевВ миреСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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