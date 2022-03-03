https://ria.ru/20220303/radioteletsentr-1776182865.html

ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве

ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве - РИА Новости, 03.03.2022

ВС России вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций, заявил... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T09:53

2022-03-03T09:53

2022-03-03T10:21

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался СБУ для психологических операций, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киев, в мире, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, украина