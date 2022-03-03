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В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест
В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 03.03.2022
В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест
Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:56
2022-03-03T18:56
2022-03-03T18:56
распространение коронавируса
qr-код
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дмитрий азаров
самарская область
самара
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коронавирус covid-19
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города.В среду, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов."Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение… заведений без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет об учреждениях культуры и спорта, кинотеатрах, ресторанах, фуд-кортах и торговых центрах, а также об организациях сферы услуг.Отмечается, что необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест
Оперштаб Самары отменил QR-коды для посещения общественных мест