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В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест
В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 03.03.2022
В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест
Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:56
2022-03-03T18:56
распространение коронавируса
qr-код
общество
дмитрий азаров
самарская область
самара
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города.В среду, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов."Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение… заведений без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет об учреждениях культуры и спорта, кинотеатрах, ресторанах, фуд-кортах и торговых центрах, а также об организациях сферы услуг.Отмечается, что необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.
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qr-код, общество, дмитрий азаров, самарская область, самара, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
18:56 03.03.2022
 
В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест

Оперштаб Самары отменил QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города.
В среду, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение… заведений без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об учреждениях культуры и спорта, кинотеатрах, ресторанах, фуд-кортах и торговых центрах, а также об организациях сферы услуг.
Отмечается, что необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.
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