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В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест

В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 03.03.2022

В Самаре отменили QR-коды для посещения общественных мест

Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:56

2022-03-03T18:56

2022-03-03T18:56

распространение коронавируса

qr-код

общество

дмитрий азаров

самарская область

самара

россия

коронавирус covid-19

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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Оперштаб Самары принял решение отменить действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, сообщает в четверг администрация города.В среду, 2 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов."Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение… заведений без предъявления QR-кода", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет об учреждениях культуры и спорта, кинотеатрах, ресторанах, фуд-кортах и торговых центрах, а также об организациях сферы услуг.Отмечается, что необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

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Владимир Лаврентьев

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