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В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ - РИА Новости, 03.03.2022
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:37
2022-03-03T16:37
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культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство."Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.Также отмечается, что возобновлена плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых, но там понадобится QR-код.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, ленинградская область, культура, новости культуры, туризм, туристы, новости - туризм
16:37 03.03.2022
 
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ

В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и торговых центров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство.
"Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возобновлена плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых, но там понадобится QR-код.
 
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