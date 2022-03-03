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В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ - РИА Новости, 03.03.2022
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:37
2022-03-03T16:37
2022-03-03T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство."Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.Также отмечается, что возобновлена плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых, но там понадобится QR-код.
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ
В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и торговых центров