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В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ

В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ - РИА Новости, 03.03.2022

В Ленинградской области отменили QR-коды для посещения музеев, театров и ТЦ

QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:37

2022-03-03T16:37

2022-03-03T16:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. QR-коды для посещения музеев, театров, торговых комплексов отменяются в Ленинградской области, сообщает областное правительство."Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", - говорится в сообщении.Также отмечается, что возобновлена плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых, но там понадобится QR-код.

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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