https://ria.ru/20220303/putin-1776355802.html
ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, заявил Путин
ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, заявил Путин
Российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:05
2022-03-03T20:05
2022-03-03T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Повторяю, наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг - поддержать семьи погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность отечества, за наш народ, за народ России", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/minuta-1776357769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
20:05 03.03.2022 (обновлено: 20:22 03.03.2022)
ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, заявил Путин
Путин заявил, что ВС России стремятся не допустить жертв среди мирных жителей на Украине