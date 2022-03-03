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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/putin-1776297054.html
Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева
Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева - РИА Новости, 03.03.2022
Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:22
2022-03-03T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее "Обращение президента Франции к французам по поводу войны на Украине", не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/genotsid-1776291360.html
https://ria.ru/20220303/zadachi-1776288683.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:22 03.03.2022
 
Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева

Президент Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее "Обращение президента Франции к французам по поводу войны на Украине", не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин напомнил о многолетнем геноциде мирных жителей Донбасса
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Задачи спецоперации России на Украине будут выполнены, заявил Путин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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