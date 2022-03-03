https://ria.ru/20220303/putin-1776297054.html

Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева

Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева - РИА Новости, 03.03.2022

Путин рассказал Макрону о существенной роли неонацистов в госполитике Киева

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:22

2022-03-03T16:22

2022-03-03T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в госполитике Киева, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее "Обращение президента Франции к французам по поводу войны на Украине", не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего "ложью" то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/genotsid-1776291360.html

https://ria.ru/20220303/zadachi-1776288683.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр