https://ria.ru/20220303/putin-1776294350.html
ВС делают все возможное для сохранения жизни украинцев, заявил Путин
ВС делают все возможное для сохранения жизни украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 03.03.2022
ВС делают все возможное для сохранения жизни украинцев, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:13
2022-03-03T16:13
2022-03-03T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, которая идет по плану, российские ВС РФ делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, сообщает пресс-служба Кремля."Особо акцентировано, что в ходе спецоперации, которая идет по плану, российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/genotsid-1776291360.html
https://ria.ru/20220303/ukraina-1776289379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
ВС делают все возможное для сохранения жизни украинцев, заявил Путин
Президент Путин заявил, что ВС делают все возможное для сохранения жизни украинцев