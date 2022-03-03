https://ria.ru/20220303/putin-1776291714.html

Путин опроверг заявления о бомбардировках Киева и других городов

Путин опроверг заявления о бомбардировках Киева и других городов - РИА Новости, 03.03.2022

Путин опроверг заявления о бомбардировках Киева и других городов

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что ВС России уничтожают на Украине только военную... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:06

2022-03-03T16:06

2022-03-03T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы рф

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что ВС России уничтожают на Украине только военную структуру, утверждения о бомбардировках Киева и других городов — неправда, сообщает пресс-служба Кремля."Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, вооруженные силы рф, владимир путин, эммануэль макрон