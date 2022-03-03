https://ria.ru/20220303/putin-1776231897.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 03.03.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T12:59
2022-03-03T13:40
политика
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, совет федерации рф
12:59 03.03.2022 (обновлено: 13:40 03.03.2022)
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Пресс-секретарь Песков: президент Путин 3 марта проведет совещание с членами Совбеза