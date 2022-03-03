https://ria.ru/20220303/putin-1776231897.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 03.03.2022

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:59

2022-03-03T12:59

2022-03-03T13:40

политика

владимир путин

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, совет федерации рф