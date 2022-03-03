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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 03.03.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:59
2022-03-03T13:40
политика
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, совет федерации рф
12:59 03.03.2022 (обновлено: 13:40 03.03.2022)
 
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Пресс-секретарь Песков: президент Путин 3 марта проведет совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:56
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России
 
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