https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776282013.html

Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные

Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные - РИА Новости, 03.03.2022

Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные

Российские туристы на длинные выходные с 6 по 8 марта планируют отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T17:09

2022-03-03T17:09

2022-03-03T17:09

туризм

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новости - туризм

иркутск

россия

краснодар

туризм

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туристы на длинные выходные с 6 по 8 марта планируют отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Туту.ру."В последние дни больше всего перелетов — более четверти — запланировано в две столицы. Также спросом пользуются авиабилеты в Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Тюмень, Уфу, Иркутск и Сургут", — рассказали в онлайн-сервисе.Среди железнодорожных направлений аналитики также отмечают востребованность Москвы и Санкт-Петербурга, куда путешественники оформили почти 40 процентов билетов.Далее по популярности следуют Краснодар и Ростов-на-Дону — это еще пять процентов спроса. Дальше в списке — Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Сочи и Тюмень.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

иркутск

россия

краснодар

москва

санкт-петербург

воронеж

тула

сочи

нижний новгород

тюмень

ростов-на-дону

сургут

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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