https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776282013.html
Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные
Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные - РИА Новости, 03.03.2022
Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные
Российские туристы на длинные выходные с 6 по 8 марта планируют отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:09
2022-03-03T17:09
2022-03-03T17:09
туризм
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новости - туризм
иркутск
россия
краснодар
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туристы на длинные выходные с 6 по 8 марта планируют отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Туту.ру."В последние дни больше всего перелетов — более четверти — запланировано в две столицы. Также спросом пользуются авиабилеты в Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Тюмень, Уфу, Иркутск и Сургут", — рассказали в онлайн-сервисе.Среди железнодорожных направлений аналитики также отмечают востребованность Москвы и Санкт-Петербурга, куда путешественники оформили почти 40 процентов билетов.Далее по популярности следуют Краснодар и Ростов-на-Дону — это еще пять процентов спроса. Дальше в списке — Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Сочи и Тюмень.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
иркутск
россия
краснодар
москва
санкт-петербург
воронеж
тула
сочи
нижний новгород
тюмень
ростов-на-дону
сургут
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, новости - туризм, иркутск, россия, краснодар, туризм, москва, санкт-петербург, воронеж, международный женский день, 8 марта, поезда, самолеты, авиабилеты, тула, сочи, нижний новгород, тюмень, ростов-на-дону, сургут, красноярск
Названы города, где туристы планируют провести мартовские выходные
Туту.ру: две столицы и Минеральные Воды — самые популярные направления для поездок в марте
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туристы на длинные выходные с 6 по 8 марта планируют отправиться в путешествие в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Туту.ру.
"В последние дни больше всего перелетов — более четверти — запланировано в две столицы. Также спросом пользуются авиабилеты в Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Тюмень, Уфу, Иркутск и Сургут", — рассказали в онлайн-сервисе.
Среди железнодорожных направлений аналитики также отмечают востребованность Москвы и Санкт-Петербурга, куда путешественники оформили почти 40 процентов билетов.
Далее по популярности следуют Краснодар и Ростов-на-Дону — это еще пять процентов спроса. Дальше в списке — Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Сочи и Тюмень.